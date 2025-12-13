Roland Sallai: Takım için çalışmayı seviyorum

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'ın 2. golünü atan Roland Sallai, açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonluk mesajı veren tecrübeli futbolcu, "İyi bir maç çıkardık, 3 puanı hak ettik. Bu sene de şampiyon olmak istiyoruz ve bunun için bu maçları kazanmamız gerekiyor. Şu anda da mutluyuz." dedi.