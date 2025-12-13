Roland Sallai: Takım için çalışmayı seviyorum
Galatasaray'ın Macar oyuncusu Roland Sallai, 4-1'lik Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Takım için çalışmayı seviyorum" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'ın 2. golünü atan Roland Sallai, açıklamalarda bulundu.
"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"
Şampiyonluk mesajı veren tecrübeli futbolcu, "İyi bir maç çıkardık, 3 puanı hak ettik. Bu sene de şampiyon olmak istiyoruz ve bunun için bu maçları kazanmamız gerekiyor. Şu anda da mutluyuz." dedi.
"TAKIM İÇİN ÇALIŞMAYI SEVİYORUM"
Maç temposu hakkında konuşan Sallai, "Kolay değil tabii ki ama işim bu. Takım için çalışmayı seviyorum. Sahada olmaktan mutlu oluyorum, bu şekilde." ifadelerini kullandı.