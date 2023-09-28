Rolls-Royce ile 'nükleer' görüşme Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rolls-Royce Group ile nükleer enerji alanında küçük modüler reaktörlere (SMR) ilişkin işbirliği konusunu görüştüklerini bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Rolls-Royce Group ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinden bir heyeti Bakanlık'ta ağırladıklarını duyurdu.

Rolls-Royce Group ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği heyetini Bakanlığımızda ağırladık.



Hem enerji arz güvenliğimiz hem de 2053 karbon nötr hedefine ulaşabilmemiz için yeni dönem enerji stratejimiz içinde nükleer enerji önemli bir yer tutuyor.



Yenilikçi tasarımları,… pic.twitter.com/byLvohzt4I — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 27, 2023

Bayraktar, paylaşımında, "Hem enerji arz güvenliğimiz hem de 2053 karbon nötr hedefine ulaşabilmemiz için yeni dönem enerji stratejimiz içinde nükleer enerji önemli bir yer tutuyor. Yenilikçi tasarımları, modüler yapıları ve küçük boyutlarıyla SMR'ların da bu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir yer tutacağını öngörüyoruz. Rolls-Royce Group ile de bu alanda olası işbirliklerini değerlendirme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.