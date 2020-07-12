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Rolls-Royce, dinamik kesintisiz güç kaynağı konusunda uzman Belçika merkezli Kinolt SA'nın satın alma işlemini tamamladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre Rolls-Royce, ürün ve çözüm markası olan MTU ile Güç Sistemleri iş biriminde halihazırda yedek güç üretimi sağlayıcılar arasında öncü konumda yer alıyor. Güç sistemleri pazarı, COVID-19 pandemi döneminde büyümeye devam etti. Müşterilerin, enerji kesintisine uğrama riskini en aza indirmeye çalıştığı göz önünde bulundurulduğunda pazarın önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi bekleniyor.

Kesintisiz güç kaynağı sistemleri, stabil elektriğin gerekli olduğu veya elektrik kesintisinin son derece zarar verebileceği hassas işlemlerin gerçekleştiği veri merkezleri, hastaneler veya üretim tesisleri gibi yerlerde kullanılıyor. Bu satın alma işlemi Güç Sistemleri iş biriminin tam teşekküllü bir entegre çözüm sağlayıcısı olma yönündeki stratejik yolculuğunda attığı önemli adımlardan biri. Kinolt'un kesintisiz acil durum güç kaynağı teknolojisi, kullanım alanının çok kıymetli olduğu kentsel alanlar veya mevcut binalardaki tesisatlara özellikle uygun olup büyük çaplı ve sıfırdan yatırım yapılan alanlara yönelik MTU markalı çözümleri de tamamlayıcı bir niteliğe sahip. Sonuç olarak, bu yatırımın maliyet ve getiri açısından olumlu etki sağlaması ve yedek enerji üretimi iş biriminde orta vadeli kârlılığı ve uzun vadeli hissedar değerinin yaratılmasını desteklemesi bekleniyor.

'BUGÜN DAHA DA ÖNEMLİ'

Rolls-Royce Güç Sistemleri CEO'su Andreas Schell konuyla ilgili, "COVID-19 pandemisinin neden olduğu olağanüstü durumlar hassas ve kritik altyapı açısından elektrik tedarikinin güvence altına alınmasının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Kesintisiz güç sağlanması her durumda büyük önem arz eder ve tıbbi bakım veya dünyanın sürekli internet trafiği akışı gibi hayati hizmetlerin sağlanmasını temin ettiği için bugün daha da önemli. Bu sağlanmaksızın hiçbir kamu kuruluşu veya şirket kriz dönemlerinde faaliyet gösteremezdi" dedi.

Kesintisiz güç çözümlerine yönelik talebin pandeminin ardından da üst seviyede kalması bekleniyor. Kinolt'un satın alınması Rolls-Royce'a, tedarikle ilgili sorunlar yaşama riskini almak istemeyen işletmeler ve yerel kuruluşlara yönelik alanında önde gelen bir çözüm sağlayıcı olma fırsatını sunacak.

Schell sözlerine şöyle devam etti, "COVID-19'un global etkisi tam anlamıyla hissedilmeden önce Kinolt'un satın alınmasına yönelik anlaşmayı imzalamıştık. O tarihten bu yana, işlemin gerçekleştirilmesinin altında yatan gerekçeyi ve ticari açıdan bize sunduğu fırsatları titizlikle inceledik. Böylece satın alma işlemi lehine argümanların hiç olmadığı kadar güçlü olduğu sonucuna vardık."

KRİTİK EKİPMANA GÜÇ SAĞLIYOR

Enerji Üretimi birimi, halihazırda Güç Sistemleri sektöründe en çok satış yapılan bölüm. Gelecekte, hizmetlerin tüm bileşenlerle sağlanması ve sonuç olarak da müşterilere 200 ila 3.200 kVA aralığında eksiksiz bir kesintisiz güç üretimi sistemi sunulması bekleniyor. Kinolt'un teknolojisinde dönen, kinetik depolama cihazları, bir dizel motor ve elektrikli bir motor olarak da kullanılabilen bir jeneratör yer alıyor. Rolls-Royce'un MTU motorları halihazırda Kinolt'un çözümlerinde sık sık kullanılıyor. Kinolt sistemi harici güç kaynağı sistemiyle güvenlik açısından kritik ekipman arasına bağlanıyor ve normal çalışma sırasında güvenlik açısından kritik ekipmana gerekli elektrik gücünü sağlıyor. Şebeke frekansı ve voltajı genelde kamu güç sağlayıcılarının şebekesinden daha kararlı seyrediyor. Veri sunucuları, bilgisayar kontrollü sistemler veya hastaneler gibi hassas cihazlar, voltaj ve frekans dalgalanmaları durumunda arızalanabileceğinden bu aslında bir ihtiyaç. Elektrik kesintisi durumunda, volan kütle akümülatörü dizel motorun yükü devralmasından önceki ilk birkaç saniye içinde 'köprüleme' yapıyor.

Rolls-Royce Güç Üretimi İş Birimi'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Andreas Görtz ise şunları söyledi: "Yeni bağlı kuruluşumuzun ürünleri ve sistemlerini MTU ürün portföyümüze entegre edeceğiz. Dünya çapındaki satış ve hizmet ağımız yeni portföye yönelik yeni pazar fırsatlarını beraberinde getirecek. Bu durum, güvenlik açısından kritik uygulamalarımızda pazar konumunuzu güçlendirecek."

Rolls Royce Güç Sistemlerinin Türkiye kuruluşu olan MTU Motor Türbin Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Genel Müdürü Ali Güzel ise Türkiye pazarına yönelik şu ifadelerde bulundu: “Ürün gamımıza yeni eklenen ürünlerle müşterilerimize istikrarlı ve kesintisiz enerji sağlama kabiliyetimizi genişletmiş oluyoruz. Kullanıcılar, tek kaynaktan hizmet alma rahatlığını yaşayacak. Böylece hayati güç kaynağı çözümleri sunma konusunda pazarda fark yaratmaya devam edeceğiz.”

2019 yılının ortasına kadar Euro-Diesel olarak bilinen Kinolt'un merkezi, Belçika'nın Liège kentine bağlı bulunan Grace-Hollogne kasabasında bulunuyor. Satın alma işlemi antitröst makamlarının onayının akabinde 1 Temmuz 2020 tarihinde tamamlandı.