Roma: 2 - Stuttgart: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları sona erdi. Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, evinde bir diğer milli oyuncu Atakan Karazor'un top koşturduğu Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek puanını 15'e çıkardı ve 7. sırada yer alıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta mücadelesi, bugün oynanan 18 karşılaşmayla birlikte sona erdi.
DENİZ GÜL ATTI, PORTO KAZANDI
Porto, milli futbolcu Deniz Gül'ün 90. dakikada attığı golle Viktoria Plzen deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.
Young Boys'u 1-0 mağlup eden Olimpik Lyon ise liderliğini sürdürdü.
Ligde 18'er puanlı Lyon ve Aston Villa, ilk 8'e girmeyi garantileyerek son 16 turu bileti aldı.
ZEKİ ÇELİK, ATAKAN KARAZOR'U ÜZDÜ
Milli futbolcuların karşı karşıya geldiği maçta Roma, sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Zeli Çelik ve konuk takımda Atakan Karazor, mücadelede 90 dakika görev aldı.
Kalesini milli file bekçisi Berke Özer'in koruduğu Lille ise deplasmanda Celta Vigo'ya 2-1 yenildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe - Aston Villa (İngiltere): 0-1
Bologna (İtalya) - Celtic (İskoçya): 2-2
Brann (Norveç) - Midtjylland (Danimarka): 3-3
Feyenoord (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya): 3-0
Freiburg (Almanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-0
Malmö (İsveç) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1
PAOK (Yunanistan) - Real Betis (İspanya): 2-0
Viktoria Plzen (Çekya) - Porto (Portekiz): 1-1
Young Boys (İsviçre) - Olimpik Lyon (Fransa): 0-1
Braga (Portekiz) - Nottingham Forest (İngiltere): 1-0
Celta Vigo (İspanya) - Lille (Fransa): 2-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - FCSB (Romanya): 4-1
Ferencvaros (Macaristan) - Panathinaikos (Yunanistan): 1-1
Nice (Fransa) - Go Ahead Eagles (Hollanda): 3-1
Rangers (İskoçya) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-0
Roma (İtalya) - Stuttgart (Almanya): 2-0
Salzburg (Avusturya) - Basel (İsviçre): 3-1
Utrecht (Hollanda) - Genk (Belçika): 0-2
SON HAFTA MAÇLARI 29 OCAK'TA
Avrupa Ligi'nde son hafta maçlarının tamamı, 29 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak.
Bitime bir hafta kala ilk iki sıradaki Olimpik Lyon ve Aston Villa, 18'er puanla son 16 turunu garantiledi.
İki takımın ardından Freiburg 17, Midtjylland ve Braga 16'şar, Roma ve Ferencvaros 15'er, Real Betis 14 puanla son maçlar öncesi ilk 8 sırada yer aldı.
Ligdeki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe ise 11 puanla 18. sıradan ilk 24'ü garantiledi.
Puan tablosunda ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna kalacak. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler ise son 16 turu için play-off maçlarına çıkacak.