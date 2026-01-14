Roma: 2 - Torino: 3 | MAÇ SONUCU - Emirhan İlkhan Torino'ya turu getirdi!

İtalya Kupası son 16 turunda Roma ile Torino karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 3-2'lik skorla kazanan Torino, çeyrek finale yükseldi.

Torino, 35. dakikada Che Adams'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Roma, 46. dakikada Mario Hermoso ile skoru eşitledi. Che Adams, 52. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve Torino'yu yeniden öne geçirdi.

80. dakikada oyuna giren 16 yaşındaki Antonio Arena, 81. dakikada skora yeniden dengeyi getirdi.

Milli futbolcumuz Emirhan İlkhan, 90. dakikada sahneye çıktı ve Torino'ya turu getiren golü attı. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8. resmi maçında ilk kez fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran Torino, Inter ile eşleşti.