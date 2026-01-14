Habertürk
        Roma: 2 - Torino: 3 | MAÇ SONUCU - Emirhan İlkhan Torino'ya turu getirdi!

        Roma: 2 - Torino: 3 | MAÇ SONUCU - Emirhan İlkhan Torino'ya turu getirdi!

        İtalya Kupası son 16 turunda Torino, deplasmanda Roma'yı 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Torino'ya turu getiren golü 90. dakikada milli futbolcu Emirhan İlkhan kaydetti.

        Giriş: 14.01.2026 - 01:23 Güncelleme: 14.01.2026 - 12:03
        Emirhan attı, Torino çeyrek finalde!
        İtalya Kupası son 16 turunda Roma ile Torino karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 3-2'lik skorla kazanan Torino, çeyrek finale yükseldi.

        Torino, 35. dakikada Che Adams'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Roma, 46. dakikada Mario Hermoso ile skoru eşitledi. Che Adams, 52. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve Torino'yu yeniden öne geçirdi.

        80. dakikada oyuna giren 16 yaşındaki Antonio Arena, 81. dakikada skora yeniden dengeyi getirdi.

        Milli futbolcumuz Emirhan İlkhan, 90. dakikada sahneye çıktı ve Torino'ya turu getiren golü attı. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8. resmi maçında ilk kez fileleri havalandırdı.

        Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran Torino, Inter ile eşleşti.

