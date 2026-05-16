        Haberler Spor Tenis Roma Açık tek kadınlarda şampiyon Elina Svitolina

        Roma Açık tek kadınlarda şampiyon Elina Svitolina

        Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'u setlerde 2-1 yenen 7 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 23:08 Güncelleme:
        Roma Açık kadınlarda şampiyon Elina Svitolina!

        Ukraynalı raket Elina Svitolina, Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'u setlerde 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

        Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Kadın Tenis Birliği'nin (WTA) 1000 düzeyindeki turnuvasında tek kadınlar kategorisinde final maçı oynandı.

        TEK KADINLARDA ZAFER SVİTOLİNA'NIN

        Merkez Kort'ta oynanan tek kadınlar finalinde, Roma'da geçen yılın finalisti Gauff ile daha önce burada 2017 ve 2018'de mutlu sona ulaşan Svitolina karşılaştı.

        Büyük çekişmeye sahne olan ve 2 saat 49 dakika süren müsabakanın ilk setinde Svitolina, bir ara 2-4 geriye düşmesine karşın, mücadeleyi bırakmadı ve seti 6-4 aldı.

        Çekişme ikinci sette de devam etti ve setin galibi tie-breakte belirlendi. ABD'li raket Gauff, ikinci seti 7-6(3) alarak, maçı final setine taşıdı.

        Üçüncü sette rakibine üstünlük kuran Ukraynalı raket, bu seti 6-2 alarak, setlerde durumu 2-1'e getirerek, maçı kazandı. Bu sonuçla Svitolina, Roma Açık'ta 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

        ERKEKLERDE FİNALİN ADI SİNNER-RUUD

        Roma Açık Tenis Turnuvası'nda yarın tek erkekler finalinde dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud karşılaşacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        Dursun Özbek 7 programı açıkladı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Pezeşkiyan'dan Papa'ya mesaj
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Icardi'den veda gibi sözler!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        5 yıllık kabus!
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
