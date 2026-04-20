Romanya'da ikinci Gheorghe Hagi dönemi

Romanya Milli Takımı'nda hayata gözlerini yuman teknik direktör Mircea Lucescu yerine Gheorghe Hagi getirildi.

Casa Fotbalului'de gerçekleşen imza töreninde Romanya Futbol Federasyonu Başkanı (FRF) Razvan Burleanu ve Gheorghe Hagi açıklamalarda bulundu.

HAGİ 2030'A KADAR ROMANYA MİLLİ TAKIMI'NDA

Razvan Burleanu, Hagi'nin 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığını ve hedeflerinin Euro 2028'e katılmak olduğunu dile getirdi.

RAZVAN BURLENAU: HAGİ'NİN HEDEFİ EURO 2028'E KATILMAK

İmza töreninde konuşan Burleanu, "Hagi'nin hedefi; İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler'in ev sahipliği yapacağı EURO 2028'e katılmak ve bu yılın sonbaharında gerçekleşecek Milletler Ligi grubunu kazanmaktır.

Bu 4 yıllık bir sözleşme, asıl hedefimiz bir sonraki final turnuvası olan Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Milletler Ligi'ni kazanmak istiyoruz çünkü biliyorsunuz ki oradaki son zafer bize Dünya Kupası play-off'larında oynama şansı verdi. İkinci hedefimiz ise her maçı kazanmak.

Bildiğiniz gibi, Sayın Hagi ile ilişkimiz uzun zamandır iyiydi. Bu yıllarda ilk temsilci düzeyinde iş birliği yapmak istedik. Sayın Hagi'nin yönettiği kulüpten FRF yönetimine katılan kişiler oldu. Şimdi bir fırsat penceresi açıldı, çünkü ekibiyle olan çıkar çatışmasıyla ilgili sorunlar ortadan kalktı" sözlerini sarf etti.

GHEORGHE HAGİ: ROMANYA'YI BİR KEZ DAHA TEMSİL ETMEK BENİM İÇİN ONUR

Gheorghe Hagi ise, "Romanya'yı bir kez daha temsil etmek bir onur, büyük bir sorumluluk. Bunu oyuncu olarak yaptım, umarım teknik direktör olarak da yaparım" ifadelerini kullandı.

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerine Galatasaray'da son veren Hagi, ilk olarak 2001'de Romanya Milli Takımı'nın başına geçti.