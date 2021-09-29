'Romeo ve Juliet' yeniden tiyatroda 0:00 / 0:00

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DasDas, bu sezon ilk kez bir William Shakespeare oyununu sahneye taşıyor. Dünya tiyatrolarında en çok sahnelenen oyunlardan olan, düşman ailelerinin birbirlerine âşık çocuklarının hüzünlü hikâyesini anlatan 'Romeo ve Juliet', sanatseverleri bu trajik hikâyeye tanık olmaya davet ediyor.

Mert Fırat ile Nagihan Gürkan tarafından sahneye konulan oyunun prömiyeri 15 Ekim'de yapılacak.

Deniz Can Aktaş'ın 'Romeo'yu, Naz Çağla Irmak'ın ise 'Juliet'i canlandıracağı oyunda ikiliye Ayberk Aladar, Barış Gönenen, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Can Avcı, Ceren Boz, Erdem Akakçe, Ertuğrul Gümrükçüoğlu, Hülya Gülşen, Sinan Gülşen, Onur Tanyeri ve Ümit Erlim gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.