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        Haberler Spor Futbol Ronaldo'dan Erik ten Hag'a eleştiri - Futbol Haberleri

        Ronaldo'dan Erik ten Hag'a eleştiri!

        Cristiano Ronaldo, Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'a eleştirilerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 16:53 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:53
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        Ronaldo'dan Erik ten Hag'a eleştiri!
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        Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'a eleştirilerde bulundu.

        Manchester United'ın kökten bir değişime ihtiyacı olduğunu söyleyen Ronaldo, "Bence her şeyi yeniden inşa etmeleri gerekiyor. Koç, Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele edemeyeceklerini söylüyor." dedi.

        Ten Hag'ın zihniyetini eleştiren dünya yıldızı, "Manchester United teknik direktörü, Premier Lig'i ya da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele edemeyeceklerini söyleyemez. Zihinsel olarak şunu söylemelisiniz, 'Belki o potansiyele sahip değiliz ama bunu söyleyemem. Deneyeceğiz.' Denemek zorundasınız." sözlerini sarf etti.

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