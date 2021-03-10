Real Madrid'de dünya futbolunun zirvesine çıkan Cristiano Ronaldo, 2018'de katıldığı Juventus'ta beklediğini bulamadı.

2009-2018 arasında Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi ile olan rekabetiyle, kırdığı rekorlarla döneme damga vuran Cristiano Ronaldo kariyerini birçok madalya ile süslemişti.

Kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (1'i Manchester United ile, 4'ü Real Madrid ile) yaşayan Ronaldo, bu zaferleri gol krallıkları ve 5 kez Ballon D'Or ödülü ile taçlandırdı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; bu başarılarını yeni bir takımda yaşamak için yola çıkan Ronaldo, Juventus'ta hayal kırıklığı yaşıyor.

ÇEYREK FİNALİ GEÇEMEDİLER

Ronaldo'lu Juve, 2018/2019'da çeyrek finalde Ajax'a elendi. 2019/2020'de ise son 16 turunda Lyon, İtalyan ekibini turnuva dışına itti.

Bu sezon yine son 16 turunda hüsran yaşandı. Ronaldo'nun memleketi Portekiz'in takımı Porto, Juventus'u sürpriz bir sonuçla elemeyi başardı.

Böylece Cristiano Ronaldo, Juventus'taki ilk 3 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ötesine gidemedi.

15 YIL SONRA ATAMADI

Cristiano Ronaldo, Devler Ligi arenasında 2005-2006'dan beri ilk kez gruplardan sonraki turlarda gol atmayı başaramadı.

LİGİ DE KAYBEDEBİLİRLER

Son 9 sezonda Serie A'da şampiyonluğu kimselere bırakmayan Juventus, bu sezon bu unvanını da kaybetmeye yakın. Bir maç eksiği bulunan siyah-beyazlı takım, Inter'in 10, Milan'ın ise 4 puan gerisinde.

120 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedeliyle transfer edilen Cristiano Ronaldo'nun Juventus dönemi hem kendisi, hem de kulüp için dev bir hayal kırıklığına dönüştü.