Ronaldo'nun geleceği 5 maça bağlı

Serie A'da sezonda bitime beş hafta kala lider Inter'in 13 puan gerisinde kalan Juventus'ta yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun kulüpteki geleceği belirsiz bir hal aldı.

İtalyan basınından Tuttosport, Ronaldo'nun yol ayrımında olduğunu öne sürdü.

Gazetenin haberine göre; Ronaldo'nun takımda kalması için Juventus'un önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması gerekiyor.

Sezonu ilk dörtte tamamlayan takımların Şampiyonlar Ligi bileti aldığı Serie A'da beşinci Milan ile eşit puana sahip olan Juventus, an itibarıyla averajla dördüncü sırada yer alıyor.

Kalan beş haftada Udinese, Milan, Sassuolo, Inter ve Bologna ile karşılaşacak olan Juventus, Devler Ligi'ne kalamaması halinde Ronaldo'nun yıllık 60 milyon euro'yu bulan yüklü maliyetini karşılamamak için oyuncunun takımdan ayrılmasına izin verecek. (Goal)