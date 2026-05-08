Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın operasyonel kârı, 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 54 milyon euroya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rönesans Holding'in ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım, portföyündeki yüksek doluluk oranı, kiracı karması ve dinamik varlık yönetimi yaklaşımıyla yılın ilk çeyreğinde de operasyonel verimliliğini artırmaya devam etti. Güçlü kira yapısı ve aktif varlık yönetimi sayesinde sürdürülebilir büyümeye devam eden şirketin operasyonel kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 54 milyon euroya yükseldi.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın aynı dönemde kiracı ciroları yüzde 38 artarak enflasyonun ve sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Şanlıurfa, Samsun ve Kahramanmaraş'ta 12 alışveriş merkezi ve 4 ofis binası bulunan şirketin portföy genelinde yüzde 99,5 doluluk oranı bulunuyor.

Hem organik büyüme hem de stratejik satın almalarla yüksek kaliteli varlıklara odaklanan yatırım stratejisini sürdüren Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Piazza Park Maltepe konut ve Maltepe Ofis projeleri başta olmak üzere portföyünü çeşitlendiriyor. İnşaatı devam eden, konut, home ofis ve ticari alanlardan oluşan toplam 229 bağımsız bölümlü Piazza Park Maltepe projesinin yüzde 23'ü satıldı. Maltepe Ofis projesiyle portföyüne yaklaşık 32 bin metrekare kiralanabilir alana sahip 'A+' ofisler eklemeye hazırlanan şirket, ofis kiralarındaki artış beklentisine paralel olarak bu segmentte önemli bir gelir artışı potansiyeli görüyor.

Portföyünde bulunan 15 varlığın tamamı 'BREEAM In-Use Outstanding' sertifikasına sahip Rönesans Gayrimenkul Yatırım, sürdürülebilirlik alanındaki performansını 2026'da da sürdürüyor.

Grup şirketlerinden Rönesans Enerji ile hayata geçirilen işbirliği kapsamında Türkiye'deki ilk 20 yıl vadeli Yenilenebilir Enerji Yatırım ve Tedarik Anlaşması'na (YEYTA) imza atan şirket, herhangi bir sermaye harcaması yapmadan 20 yıl boyunca yenilenebilir enerji tedarik edecek ve pozitif nakit akışı sağlayacak. Bu kapsamda, 2026 sonuna kadar toplam elektrik tüketiminin yüzde 67'sinin yenilenebilir kaynaklardan karşılanması, 2028 itibarıyla ise bu oranın yüzde 100'e ulaşması hedefleniyor.

'Net aktif değerimiz 3,5 milyar euro'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, yılın ilk çeyreğinde güçlü operasyonel performansları ve varlık değerlerindeki artış sayesinde büyümelerini istikrarlı şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Yaşar, '2026 yılının ilk çeyreğinde düzeltilmiş net aktif değerimiz 3,5 milyar euro olarak gerçekleşti. Serbest nakit akışımızdaki yükseliş, operasyonel kârlılıktaki artış, finansman maliyetlerindeki düşüş ve yatırım ile operasyon giderlerinde sağlanan optimizasyonun etkisiyle gerçekleşti. Elde ettiğimiz bu sonuçlar, operasyonel verimliliğimizde kayda değer bir iyileşmeye işaret ederken, yıllık 150 milyon euronun üzerinde güçlü bir nakit üretim kapasitesine ulaştığımızı ortaya koyuyor.' ifadelerini kullandı.

Yılın ilk çeyreğinde alışveriş merkezlerindeki ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 28,1 milyona ulaştığını belirten Yaşar, aynı dönemde kiracı cirolarının yüzde 38 artış gösterdiğini kaydetti.

Yaşar, böylece kiracı cirolarının hem yüzde 31 seviyesindeki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) hem de yüzde 32 seviyesindeki sektör ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini aktardı.

Portföy genelinde doluluk oranının yüzde 99,5 seviyesinde olduğunu hatırlatan Yaşar, 'Yılın ilk üç ayında toplam 7 bin 783 metrekare yeni kiralama gerçekleştirdik ve 36 yeni mağaza açtık. Aktif kiralama ve yeniden konumlandırma çalışmalarımızla portföyümüzün performansını desteklemeye devam ediyoruz. 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptık. Operasyonel kârlılığımızı çift haneli büyütürken, yüksek doluluk oranımızı koruduk. Enflasyona endeksli ve kiracı performansına bağlı kira modelimiz sayesinde gelirlerimizi sürdürülebilir şekilde artırıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Yaşar, güçlü nakit akışları ve disiplinli bilanço yönetimleriyle hem mevcut varlıklarında değer yaratmayı hem de seçici büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.