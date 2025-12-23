Rönesans Holding’in “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışmasında 10. yıl
Rönesans Holding'in Esmiyor ve Impact Hub İstanbul iş birliğiyle düzenlediği "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" Yarışması'nın 10'uncusu tamamlandı. İklim değişikliğiyle mücadele temasıyla düzenlenen yarışmada üç kategoride toplam 9 proje ödüle layık görüldü
Rönesans Holding’in gençlerin sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretmesini teşvik etmek amacıyla düzenlediği “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” (SGT) Yarışması’nın 10’uncusu sonuçlandı. Bu yıl Esmiyor ve Impact Hub İstanbul iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmada, iklim değişikliğiyle mücadele odağında geliştirilen projeler değerlendirildi.
“Azaltım” ile “Uyum ve Dayanıklılık” temaları kapsamında yapı, ürün ve hizmet tasarımı kategorilerinde başvuruların alındığı yarışmada, jüri değerlendirmesi sonucunda toplam 9 proje ödül kazandı. Finale kalan 14 ekip, 19 Aralık’ta büyük jüri karşısında projelerini sundu. Her kategoride birinci olan projelere 50 bin TL, ikincilere 40 bin TL, üçüncülere ise 30 bin TL ödül verildi.
Yapı Tasarımı kategorisinde kriz anlarında dönüştürülebilir ve dayanışmayı güçlendiren modüler bir yapı sistemi sunan “Ekolojik Çekirdek” projesi birinci oldu. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen “Ekinoks” ikinci, doğal döngülerle sosyal etkileşimi bir araya getiren “DeepFlow” ise üçüncü seçildi.
Ürün Tasarımı kategorisinde tarımsal atıkları geri dönüştürerek çevre dostu gübre geliştiren “BiyoPolTech” birincilik elde etti. Alg teknolojisiyle oksijen üreten akıllı kent direği “Yeşil Direk” ikinci olurken, biyobozunur ambalaj çözümü sunan “Bak-pack” üçüncü oldu.
Hizmet Tasarımı kategorisinde ise atıkları hammaddeye dönüştüren blockchain tabanlı pazar yeri “Re-source” birinciliğe layık görüldü. İklim verilerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlık izleyen “Sağlık Odaklı İklim Haritaları (SOİH)” ikinci, binalar için dijital çevresel performans sistemi sunan “Yeşilport” üçüncü oldu.
Toplam 157 adayın sisteme giriş yaptığı yarışmaya 67 proje başvurusu alındı. Ön değerlendirmeyi geçen 14 proje, iki ay süren kapsamlı bir kapasite geliştirme programına katıldı. Program kapsamında ekipler sürdürülebilirlikten hikâye anlatıcılığına kadar birçok başlıkta eğitim ve mentorluk desteği aldı.
“Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” Yarışması, 10 yıl içinde 150’den fazla üniversitede düzenlenen seminerlerle 400 bini aşkın öğrenciye yüz yüze ulaştı; dijital kanallar aracılığıyla ise her yıl ortalama 3 milyon öğrenciyle buluştu.