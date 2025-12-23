Rönesans Holding’in “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışmasında 10. yıl

Rönesans Holding’in gençlerin sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretmesini teşvik etmek amacıyla düzenlediği “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” (SGT) Yarışması’nın 10’uncusu sonuçlandı. Bu yıl Esmiyor ve Impact Hub İstanbul iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmada, iklim değişikliğiyle mücadele odağında geliştirilen projeler değerlendirildi.

“Azaltım” ile “Uyum ve Dayanıklılık” temaları kapsamında yapı, ürün ve hizmet tasarımı kategorilerinde başvuruların alındığı yarışmada, jüri değerlendirmesi sonucunda toplam 9 proje ödül kazandı. Finale kalan 14 ekip, 19 Aralık’ta büyük jüri karşısında projelerini sundu. Her kategoride birinci olan projelere 50 bin TL, ikincilere 40 bin TL, üçüncülere ise 30 bin TL ödül verildi.

REKLAM

Yapı Tasarımı kategorisinde kriz anlarında dönüştürülebilir ve dayanışmayı güçlendiren modüler bir yapı sistemi sunan “Ekolojik Çekirdek” projesi birinci oldu. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen “Ekinoks” ikinci, doğal döngülerle sosyal etkileşimi bir araya getiren “DeepFlow” ise üçüncü seçildi.