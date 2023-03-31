Rönesans'taki kayıp aile kimsesizler mezarlığında bulundu!

Ağabeyini de bulunca, mezarları Mersin'e taşıyacaklarını belirten Shayah, "Çünkü, annem ve babam başta olmak üzere hiçbirimiz onların mezarlıklarını ziyaret etmek için bile olsa bir daha Hatay'a gelmek istemiyoruz. Buraya her geldiğimizde anılarımız tekrar canlanacak. Çünkü biz buraya onları görmeye geliyorduk" diye konuştu.