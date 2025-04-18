Sapanca'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi ilk gününde önemli isimlere ev sahipliği yaptı. Zirvede düzenlenen oturumda konuşan dünyaca ünlü ekonomist Prof. Nouriel Roubini özellikle ABD'deki yeni Trump dönemine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ABD'de Trump'ın başkan seçilmesine bağlansa da Roubini bu konuda farklı bir yaklaşım ortaya koydu. Kriz kahini olarak da bilinen Roubini "Ekonomi politikaları açısından Trump, Kamala veya Mickey Mouse fark etmez. Devlet o politikaları oluşturmuştur" ifadelerini kullandı.

"DÜMDÜZ KAOSA SÜRÜKLENİYORUZ"

Dünya çapında olağandışı belirsizlikler yaşandığını söyleyen Prof. Nouriel Roubini ise ekonomik, politik ve jeopolitik dalgalanmaların büyük sorunları da beraberinde getireceğini kaydetti. Roubini, “Dünya olarak dalgalanmalara, hatta dümdüz kaosa sürükleniyoruz. Çok kutuplu bir dünyaya gidiyoruz, Çin, ABD, Avrupa, Rusya, Hindistan. Kim haklıdan, kim kuvvetliye doğru gidiyoruz. Orman kanunu geçerli. Mesela ABD ve Çin gibi büyük önemli ülkeler arasında ekonomik savaş var. Tayvan'da da gelişmeler görebiliriz" dedi.

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"DOLAR BİTTİ DİYENLER MÜBALAĞA EDİYOR"

ABD'nin tarife savaşlarında bir çok ülke ile müzekereler yapıp orta nokta bulacağını söyleyen Roubini sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak Çin ile anlaşmaya varılamayacak. ABD’nin isteklerini Çin’in kabul etmesi mümkün değil. Böylece bir resesyona girilecek ama çok kuvvetli bir resesyon olmayacak. 'Dolar bitti' diyenler mübalağa ediyor. ABD’de büyüme olacak. Ülkeler Çin ve ABD arasında karar vermek zorunda kalacak." HAKAN KARA: İHRACATÇILAR İÇİN İŞLER KOLAY OLMAYACAK 'Global Ekonomi 5.0' oturumunda konuşan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ABD’ye giremeyen Çin’in diğer ülkelere daha sert girip enflasyonu aşağı çekmesinin mümkün olduğunu belirtti. Çin'in Türkiye'nin bir numaralı rakibi olduğunu belirten Kara "İhracatçılar için işler kolay olmayacak. Emtia ve enerji fiyatlarının düşük olması bizim işimize yarıyor. Küresel risk iştahı azalıyor ve yatırımcılar güvenli limanları tercih ediyor. Türkiye bu süreçten nispeten daha az etkilenebilecek ülkeler arasında olabilir. TCMB ve diğer tecrübeleri neticesinde Türkiye'nin enflasyonu düşürmek istemediği sonucuna vardığını belirten Kara "Son gelişmeler bizim açımızdan daha yüksek enflasyon daha yüksek faiz demek. Türkiye’nin konumu sürekli ayakta kalmasını sağladığı için reform isteğini azaltıyor" dedi.