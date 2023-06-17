'BAŞKA TAKIMA TRANSFER OLABİLİRDİM'

"Sözleşmemde bir yıl daha var, Türkiye'de başka takımlara gidebilirdim veya başka ülkelere gidebilirdim. Düşündüm ama o çok fazla şey yaşadığım ve depremin o kadar çok duygusal sonucu olduğu için kulübüme, Hatay şehrine ve insanlarına saygı duymanın daha önemli olduğunu düşündüm. Birçok aile fertlerinin yasını tuttu, büyük bir talihsizlik yaşandı ve hala yasta olduğum bir dönemde kendimi başka bir gömlek giyerken göremiyordum. Dinlenmenin, enerji toplamanın ve gelecek sezonu düşünmenin en iyisi olduğunu düşündüm."