'FUTBOLU BU KADAR SEVEN BİR TOPLUM GÖRMEDİM'

"Futbolu çok seven insanlar varsa o da Türk halkıdır. Portekiz'de böyle bir şey yok. Futbolu toplum olarak kucaklıyorlar. Futbol için her şeylerini bırakırlar, son paralarını maç izlemek için biriktirirler. Her zaman destek oldular, daha güçlü geri dönmemi istedikleri videolar aldım. Tüm statlarda bizi alkışladılar. Bu güzeldi"