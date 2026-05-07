Ruhi Çenet kimdir, kaç yaşında, nereli? Ruhi Çenet ne iş yapıyor, neden gündeme geldi?

Çenet, "Yaklaşık 1 ay süren araştırma gemisi yolculuğumuzda aramızdan 1 kişi hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş. Ben 24'üncü günde gemiden indim ama gemi son varış noktasına kadar 10 gün daha devam etti. Gemiden inmemden sadece 1 gün sonra ölen kişinin karısı da öldü ve onun ardından 3'üncü kişi de öldü" dedi.

Ünlü isim, geminin tek doktorunun da bu hastalıktan dolayı yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. YouTube'da 18 milyon takipçisi bulunan Çenet, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. İki çocuk babası Ruhi Çenet, “Beni merak edip soranlara teşekkürler, çok ucuz kurtuldum ama aklım hâlâ orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım” ifadelerini kullandı.