Ruhi Çenet kimdir, kaç yaşında, nereli? Ruhi Çenet ne iş yapıyor, neden gündeme geldi?
Arjantin'den hareket eden Hollanda bayraklı turistik gemide, farelerden bulaştığı belirtilen hantavirüs nedeniyle karantina uygulanması gündeme damga vurdu. Gemide Türk içerik üreticisi Ruhi Çenet'in de bulunduğunun ortaya çıkması sonrası sosyal medyada konu büyük ilgi gördü. Yaşanan gelişmelerin ardından birçok kişi, "Ruhi Çenet kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar
Sosyal medya ve dijital içerik dünyasının yakından tanınan isimlerinden Ruhi Çenet, hazırladığı belgesel tarzındaki videolar ve farklı ülkelerden yaptığı içeriklerle geniş bir kitleye ulaşıyor. Özellikle YouTube platformunda yayınladığı sıra dışı videolarla dikkat çeken Çenet’in hayatı, kariyeri ve özel yaşamı son günlerde yeniden merak konusu oldu. Peki Ruhi Çenet kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?
RUHİ ÇENET KİMDİR?
Muhammet Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990 tarihinde Aydın’da doğdu. Türk YouTuber ve seyahat içerikleri üreticisi olarak tanınan Çenet, özellikle ulaşılması zor ve sıra dışı bölgelerde çektiği videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. YouTube kariyerine 2012 yılında başlayan Ruhi Çenet, Türkiye’nin ilk YouTuber’ları arasında gösteriliyor.
Üniversite eğitimi için Hindistan’a giden Çenet, burada yaşadığı deneyimleri vlog formatında paylaşmaya başladı. Daha sonra Türkiye’ye dönerek içerik üretimine devam etti. Belgesel ve bilgilendirici videolarıyla tanınan Ruhi Çenet, hem Türkçe hem İngilizce içerikler üretiyor.
RUHİ ÇENET NEDEN GÜNDEME GELDİ?
Ünlü YouTuber Ruhi Çenet, Hantavirüs tespit edilen gemide seyahat ettiğini açıkladı. 24'üncü günde gemiden inen Çenet, yaşadıklarını anlattı. 23 ülkeden 150'den fazla kişi bulunan MV Hondius isimli yolcu gemisinde, üç kişi Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Arjantin'den, Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden gemide YouTuber Ruhi Çenet'in de olduğu ortaya çıktı.
Belgesel çekimi için gemide bulunduğunu söyleyen Çenet, "Bu yolculuğa çıkma nedenimiz olan dünyanın en uzak noktası Tristan da Cunha’ya ulaştık ve belgeselimizi çektik" dedi. Çenet, gemide ilk vaka sonrası önlem alınmadığını ifade ederek, “Herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı. Dahası ilk günden daha yolcular gemiye bindirilmeden önce kan testi istenmeliydi" diye konuştu.
Çenet, "Yaklaşık 1 ay süren araştırma gemisi yolculuğumuzda aramızdan 1 kişi hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş. Ben 24'üncü günde gemiden indim ama gemi son varış noktasına kadar 10 gün daha devam etti. Gemiden inmemden sadece 1 gün sonra ölen kişinin karısı da öldü ve onun ardından 3'üncü kişi de öldü" dedi.
Ünlü isim, geminin tek doktorunun da bu hastalıktan dolayı yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. YouTube'da 18 milyon takipçisi bulunan Çenet, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. İki çocuk babası Ruhi Çenet, “Beni merak edip soranlara teşekkürler, çok ucuz kurtuldum ama aklım hâlâ orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım” ifadelerini kullandı.
HANTAVİRÜS NEDİR?
Hantavirüs, genellikle kemirgenler tarafından taşınan ve dışkılarından havaya karışarak insan ciğerlerine giren bir virüs türü.
Mikrobiyolog Siouxsie Wiles, hastalığın gemide yiyeceklerden de bulaşmış olabileceğini söylüyor. Bu virüs iki ciddi rahatsızlığa yol açabiliyor.
Bunlardan biri Hantavirüs Akciğer Sendromu (HPS). Bu genellikle yorgunluk, ateş ve kas ağrılarıyla başlıyor ve sonrasında baş ağrısı, baş dönmesi, üşüme ve karın ağrısıyla devam ediyor.
Bu süreçte solunum sorunları yaşamaya başlayan kişilerin %38'i hayatını kaybediyor. İkinci hastalık ise Kanamalı Ateşli Böbrek Sendromu (HFRS). Daha ciddi sonuçları olabilen bu hastalık iç kanama ve akut böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.