Ruhun Duymaz'ın yıldızı Burcu Özberk pembe elbisesiyle poz verdi! Ünlü oyuncuya övgü yağdı!
Şükrü Özyıldız ile birlikte FOX TV ekranlarında yayınlanan "Ruhun Duymaz" dizisinde rol alan oyuncu Burcu Özberk, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Güzel ismin pembe elbisesiyle verdiği pozları, sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Kraliçe dizisinin reyting kurbanı olmasının ardından yeni projesi Ruhun Duymaz ile ekranlara geri dönen genç oyuncu Burcu Özberk sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de magazinseverlerin merceği altında yer alan isimlerden biri.
Geçtiğimiz aylarda Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Selin Şekerci, Ayşe Akın, Gökhan Alkan, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina gibi isimlerin yer aldığı Kraliçe dizisinde boy gösteren Burcu Özberk, dizinin reyting kurbanı olmasının ardından ara vermeden yeni projesi "Ruhun Duymaz'a" başladı. Ünlü isim dizide Ece Çetinel karakterine hayat veriyor.
Başrollerinde Hande Erçel, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Emre Kınay, Miray Akay ve Evrim Alasya gibi isimlerin olduğu Güneşin Kızları adlı diziyle yıldızı parlayan Burcu Özberk, sosyal medya hesabından "Küçük bir yol haritası" notuyla yeni pozlarını yayınladı.
Genç oyuncu Özberk'in son gönderileri sevenleri tarafından 322 binin üzerinde beğeni ve 1600'ün üzerinde övgü dolu yorum aldı.
İşte Burcu Özberk'in son pozları...