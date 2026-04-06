MİRCEA LUCESCU KİMDİR?

Mircea Lucescu, 29 Temmuz 1945’te Bükreş’te doğan Rumen eski futbolcu ve teknik direktördür. Futbolculuk döneminde Dinamo Bükreş ile 7 lig şampiyonluğu yaşadı. Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası kazandı; Ukrayna Ligi’nde toplam 9 şampiyonluk elde etti. Romanya ve Ukrayna’da birçok kez “Yılın Teknik Direktörü” seçilen Lucescu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 100 maça çıkan sayılı teknik adamlardan biri oldu. 2015 yılında Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Arsène Wenger ve José Mourinho gibi isimlerle birlikte 100 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında teknik direktörlük yapan beşinci kişi oldu. Kazandığı resmi kupa sayısı açısından da 35 puanla Ferguson'un ardından ikinci sırada yer alıyor.