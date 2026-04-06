Mircea Lucescu kimdir, kaç yaşında? Lucescu sağlık durumu nasıl hastalığı nedir?
Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun sağlık durumu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle hastanede tedavi gören Lucescu'nun yoğun bakıma alındığı öğrenildi. A Milli Takım'la oynanan maçın ardından iki kez kalp krizi geçirdiği ve üç kez hayata döndürüldüğü belirtilirken, Romanya Sağlık Bakanlığı'ndan da sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. İşte Lucescu'nun son durumu ve hayatına dair bilgiler
Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Bükreş Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu artan ve tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki Lucescu'nun durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği belirtildi. Peki, Lucescu'nun son durumu nedir? İşte detaylar
OĞLU RĂZVAN LUCESCU'DAN İLK AÇIKLAMA
Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, Pazar akşamı Antena 3 CNN’e yaptığı açıklamada, Lucescu’nun durumunun kritik olduğunu belirtti. Bakan Rogobete, “Maalesef durumu kritik. Elimdeki ve kamuoyuna açıkça söyleyebileceğim bilgi şu. Yoğun bakımda, durumu kritik ve son 24-48 saat içinde tıbbi açıdan kötüleşti” dedi.
MİLLİ TAKIM KAMPINDA FENALAŞTI
Mircea Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren hastanede tedavi gören tecrübeli teknik direktörün durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.
Romanya Futbol Federasyonu, 2 Nisan'da Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
MİRCEA LUCESCU KİMDİR?
Mircea Lucescu, 29 Temmuz 1945’te Bükreş’te doğan Rumen eski futbolcu ve teknik direktördür. Futbolculuk döneminde Dinamo Bükreş ile 7 lig şampiyonluğu yaşadı. Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası kazandı; Ukrayna Ligi’nde toplam 9 şampiyonluk elde etti. Romanya ve Ukrayna’da birçok kez “Yılın Teknik Direktörü” seçilen Lucescu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 100 maça çıkan sayılı teknik adamlardan biri oldu. 2015 yılında Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Arsène Wenger ve José Mourinho gibi isimlerle birlikte 100 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında teknik direktörlük yapan beşinci kişi oldu. Kazandığı resmi kupa sayısı açısından da 35 puanla Ferguson'un ardından ikinci sırada yer alıyor.