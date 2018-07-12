Yasemin Allen, ABD-İngiltere ortak yapımı 'Strike Back' adlı dizide Rus ajanı 'Katrina Zarkova' olarak kamera karşısında.

Ünlü oyuncu, dizideki rol arkadaşları Warren Brown, Alin Sumarwata ve Daniel Macpherson ile sette çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.



Eski bir SAS komandosuyla gizli haber alma servisinde yer alanların maceralarını konu edinen aksiyon türündeki 'Strike Back'te Yasemin Allen, rolüne silahla atış eğitimi de alarak hazırlandı.

