Rus Donanması 300 gemi ve 20 bin personelle tatbikatlara başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Donanmasının Kuzey, Pasifik, Baltık Filolarının operasyonel bölgelerinde, Hazar Filosunun sorumluluk alanında 300 gemi ve 20 bin personelle tatbikatlar başlattığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus Donanmasının birimleri ve oluşumlarının planlı tatbikatlara başladığı belirtilerek, tatbikatların Kuzey, Pasifik, Baltık Filolarının operasyonel bölgelerinde, Hazar Filosunun sorumluluk alanında yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Muharebe eğitimi faaliyetlerine yaklaşık 300 gemi ve tekne, denizaltı ve destek gemileri, 50 kadar uçak, 200'den fazla askeri ve özel teçhizat ile 20 binden fazla askeri personel ve sivil personel katılıyor." ifadeleri kullanıldı.