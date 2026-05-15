        Rus ekonomisi 3 yılın ardından ilk kez küçüldü

        Rus ekonomisi 3 yılın ardından ilk kez küçüldü

        Rus ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde senelik bazda yüzde 0,2 küçülerek 2023'ten bu yana ilk kez çeyreklik daralma kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 23:05 Güncelleme:
        Rus ekonomisi 3 yılın ardından ilk kez küçüldü

        Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat), 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

        Buna göre, Rusya'nın GSYH'si yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 0,2 geriledi.

        Bu veri, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığının daha önce açıkladığı yüzde 0,3'lük daralma tahminine kıyasla daha olumlu gerçekleşti.

        Rus ekonomisi son olarak 2023'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda küçülmüş, GSYH yüzde 0,8 gerilemişti.

        Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığının aylık verilerine göre, ülkede GSYH ocakta yıllık bazda yüzde 1,8, şubatta yüzde 1,1 azalırken, martta yüzde 1,8 arttı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün ekonomiye ilişkin düzenlenen toplantıda, martta yaşanan toparlanmaya işaret ederek, "Başlayan olumlu dinamiğin güçlenmesi, daha fazla sektör ve alanı kapsaması yani ekonomik büyümenin daha sağlam ve sürdürülebilir hale gelmesi gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

        Rus hükümeti ve Rusya Merkez Bankası, ülkede özellikle son 2 yıldır hızla yükselen enflasyon nedeniyle ekonominin soğuması için çeşitli adımlar atıyor.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
