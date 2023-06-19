Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Rus gazeteciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlatan belgesel

Tass Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Rus gazeteci Mihail Gusman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı anlattığı belgeselin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde gösterimi yapıldı

Rus gazeteciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlatan belgesel
İHA

Rus Tass Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Rus gazeteci Mihail Gusman, "Formula Vlasti" (İktidarın Formülü) isimli televizyon programında yayınlamak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konu aldı. Erdoğan'ın çocukluğu, hayatı, politik geçmişi ve iktidar dönemlerini konu alan belgeselin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde gösterimi yapıldı.

Programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ev sahipliği yaparken, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya Dışişleri Bakanlığı 4’üncü Avrupa Genel Müdürü Yuri Pilipson, TASS Genel Müdürü Sergey Mihailov, TASS Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman, farklı ülkelerden çok sayıda Büyükelçi, diplomat ve basın mensubu katıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği programda Erdoğan belgeseli farklı dillerdeki altyazılar ile de aktarılırken, program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusçaya da çevrilen "Başka Bir Dünya Mümkün" isimli kitabı konuklara hediye edildi.

"ERDOĞAN BÜYÜK BİR KİŞİLİK"

Törende konuşan Gusman yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler kullanarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir siyasetçidir. Türkiye böyle bir lideri olduğu için mutlu bir ülke. O sadece büyük bir siyasetçi değil, büyük bir kişilik, büyük bir karizma. Modern dünyayı anlayan çok yüksek seviyede, stratejik bir düşünceye sahip bir siyasi analizci. Bugün lider olarak Erdoğan'ın rolü sadece Türkiye'de değil, dünyada da son derece öneme sahip" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakınlığına da değinen Gusman, liderlerin güvene dayalı bir yakınlığı bulunduğunu söyledi. Gusman ayrıca, Rus televizyonlarında yayınlanan belgeselin milyonlarca kişi tarafından da izlendiğini ekledi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2023 Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Türk-İş Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması
Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
GÜNDEM Heyelan yolu kapattı
Meteoroloji Düzce için kuvvetli yağış uyarası yaptı
GÜNDEM Düzce için kuvvetli yağış uyarası
Kütahya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
GÜNDEM Kütahya'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
8 ilde cezaevi personeline operasyon: 22 gözaltı
GÜNDEM 8 ilde cezaevi personeline operasyon
Merkez Bankası Faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı faiz kararı toplantısı (PPK) hangi gün, saat kaçta?
GÜNDEM Merkez Bankası Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Aile Destek Programı haziran ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
GÜNDEM Aile Destek Paketi ödeme tarihleri
81 il başkanından Akşener'e destek
GÜNDEM 81 il başkanından Akşener'e destek
90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? 2023 Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları ne ve ne zaman Meclis'e gelecek?
GÜNDEM Taşerona kadro ne zaman gelecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi: 2023 En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman belli olacak?
GÜNDEM En düşük memur maaşı ne kadar kaç TL olacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.