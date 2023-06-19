İHA

Rus Tass Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Rus gazeteci Mihail Gusman, "Formula Vlasti" (İktidarın Formülü) isimli televizyon programında yayınlamak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konu aldı. Erdoğan'ın çocukluğu, hayatı, politik geçmişi ve iktidar dönemlerini konu alan belgeselin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde gösterimi yapıldı.

Programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ev sahipliği yaparken, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya Dışişleri Bakanlığı 4’üncü Avrupa Genel Müdürü Yuri Pilipson, TASS Genel Müdürü Sergey Mihailov, TASS Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman, farklı ülkelerden çok sayıda Büyükelçi, diplomat ve basın mensubu katıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği programda Erdoğan belgeseli farklı dillerdeki altyazılar ile de aktarılırken, program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusçaya da çevrilen "Başka Bir Dünya Mümkün" isimli kitabı konuklara hediye edildi.

"ERDOĞAN BÜYÜK BİR KİŞİLİK"

Törende konuşan Gusman yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler kullanarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir siyasetçidir. Türkiye böyle bir lideri olduğu için mutlu bir ülke. O sadece büyük bir siyasetçi değil, büyük bir kişilik, büyük bir karizma. Modern dünyayı anlayan çok yüksek seviyede, stratejik bir düşünceye sahip bir siyasi analizci. Bugün lider olarak Erdoğan'ın rolü sadece Türkiye'de değil, dünyada da son derece öneme sahip" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakınlığına da değinen Gusman, liderlerin güvene dayalı bir yakınlığı bulunduğunu söyledi. Gusman ayrıca, Rus televizyonlarında yayınlanan belgeselin milyonlarca kişi tarafından da izlendiğini ekledi.