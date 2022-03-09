Rus işgalinin 14. gününde son yaşananlar! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 14. gününde devam ederken, DSÖ, Ukrayna'daki sağlık tesislerine saldırıların arttığını söyledi. Ukrayna, Rus güçlerinin ilerleme hızını büyük ölçüde durduklarını açıkladı. Rus işgalinde yaşanan son gelişmeler...

Ukrayna hükümeti, Rusya'yı, kuşatma altındaki Mariupol kentinden sivillerin kaçmasını engellediği, rotayı bombalayarak ateşkes anlaşmasını bozmakla suçladı. Liman kenti sakinleri sadece Rus bombardımanına maruz kalmıyor, aynı zamanda ısınma ve su imkanları da kısıtlı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestovych, "Düşmanın ilerleme hızı büyük ölçüde azaldı. Bazı bölgelerde Rus güçlerinin ilerleyişi durduruldu" dedi.

RUSYA'DAN YENİ ATEŞKES SÖZÜ

Rusya daha önce Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv ve Mariupol'dan sivillerin tahliye edilebilmesi için insani koridorlar açtığını söyledi. BM mülteci ajansının bildirdiğine göre, savaşın iki haftadan kısa bir süre önce başlamasından bu yana iki milyon kişi Ukrayna'dan kaçtı. Rus yetkililer Çarşamba günü Moskova saatiyle saat 10.00'da yeni bir ateşkes sözü verdiler.

DSÖ: SAĞLIK TESİSLERİNE SALDIRI ARTIYOR

Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna hastanelerine, ambulanslara ve diğer sağlık tesislerine yönelik saldırıların son günlerde "hızla" arttığını ve hayati tıbbi malzemelerin azaldığını söyledi. BM, Ukrayna'ya acilen tıbbi malzeme ulaştırmak için çalıştığını söyledi.

ABD, POLONYA'YA PATRIOT GÖNDERİYOR

ABD Avrupa Komutanlığı, 2 adet Patriot bataryasının "savunma amaçlı olarak" Polonya'ya gönderileceğini açıkladı.

ABD Avrupa Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Komutanı General Tod Wolters, iki adet Patriot hava savunma bataryasının Polonya'ya gönderilmesi talimatını verdiğini duyurdu.

Açıklamada, Polonya'nın daveti ve General Wolters'ın talimatıyla ABD Avrupa Komutanlığı ile Afrika Komutanlığının uhdesindeki iki Patriot bataryasının Polonya'ya konuşlandırılacağı bildirildi. Söz konusu bataryaların "tamamen savunma amaçlı" olduğu kaydedilen açıklamada füzelerin hiçbir şekilde saldırı maksatlı olmadığına işaret edildi.

ABD ile Polonya arasında "Ukrayna'ya uçak gönderme" konusunda bazı yaklaşım farkları olduğu ortaya çıkmış, Polonya söz konusu uçakları Ukrayna'ya doğrudan değil, ABD'nin Almanya'daki askeri üssüne teslim edebileceğini açıklamıştı.

Pentagon ise söz konusu uçakların doğrudan ABD eliyle Ukrayna'ya teslim edilmesi olasılığını, sahada uygulanması pek mümkün olmayan bir durum olarak tanımlamıştı.

ZELENSKIY AVAM KAMARASI'NDA KONUŞTU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladmir Zelenskiy, İngiliz Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada Rus işgaline karşı mücadelede ülkesini korumaya yardımcı olmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi.

ABD RUS PETROLÜNÜ YASAKLADI

ABD Başkanı Joe Biden, "Vladimir Putin'e daha fazla acı vermek için" Rus petrolünün ithalatını yasaklayacağını duyurdu. Avrupa Birliği yasağa katılmadı, ancak Avrupa Komisyonu bu yıl AB'nin fosil yakıt kullanımını üçte iki oranında azaltmanın mümkün olduğunu söyledi. İngiliz hükümeti, Rus petrol ithalatını yıl sonuna kadar durdurma sözü verdi.

BATI'LI ŞİRKETLER RUSYA'YA TERK ETTİ

Ukrayna'daki savaşa karşı tavır almadığı için sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaşan McDonald's, Rusya'daki faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan en son Batı'lı şirket oldu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba dün uluslararası şirketlere Rusya'da iş yapmayı bırakmaları için bir çağrıda bulunmuştu. Shell, Coca-Cola, Starbucks, PepsiCo Inc ve Estee Lauder de Rusya'dana ayrılan şirketler arasında yer alıyor.

Reuters'in bildirdiğine göre, Avrupa Komisyonu Rusya ve Belarus'a karşı Rus oligarkları ve politikacılarının yanı sıra üç Belarus bankasını da vuracak yeni bir yaptırım paketi hazırladı. Kaynaklar, yaptırımların üç Belarus bankasını SWIFT bankacılık sisteminden yasaklayacağını ve AB kara listesine daha fazla Rus oligark ve politikacı ekleyeceğini söyledi.

UKRAYNA RUSYA'NIN KAYIPLARINI AÇIKLADI

Ukrayna dışişleri bakanlığı, bugüne kadarki kayıplarına ilişkin son değerlendirmesinde 12 bin Rus askerinin öldürüldüğünü söyledi. Rus kuvvetlerinin şimdiye kadar 48 uçak, 80 helikopter, 303 tank, bin 36 silahlı araç, 120 topçu parçası ve 27 uçaksavar kaybettiğini söyledi.

CIA başkanı Salı günü ABD'li milletvekillerine 2 bin ila 4 bin Rus askerinin öldürüldüğüne inandığını söyledi.