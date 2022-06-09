Rus turist boğularak yaşamını yitirdi 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'da Rus turist, tatil yaptığı otelin sahilinde boğuldu.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde tatil yapmakta olan Rus uyruklu Oleg Rusgalkın (54) tatil yaptığı otelin sahilinde denizde yüzdüğü sırada batıp çıkarak yardım istedi.

Boğulmakta olan Oleg Rusgalkın, cankurtaran ve diğer turistlerin yardımıyla denizden çıkarılarak suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Side'de bulunan bir özel hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki Oleg Rusgalkın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Oleg Rusgalkın'ın cansız bedeni, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.