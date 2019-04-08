Rusya'nın ulusal varlık fonu RDIF'in başında bulunan Kirill Dmitriev, Rus arama motoru şirketi Yandex ile RDIF'in Türkiye'de olası yatırım fırsatlarını görüştüklerini söyledi.

Dmitriev, "Yandex'in Türkiye'de sahip olduklarını göz önüne aldığımızda Rusya'nın Türkiye ve Arap ülkelerindeki teknolojik varlığını artırma imkanının olduğunu görüyoruz" dedi.