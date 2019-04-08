Oscar ödüllü ünlü oyuncu Russel Crowe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu. Yeni Zelandalı aktör, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Daha önce İstanbul'u görmediyseniz mutlaka listenize alın. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri. Şehri çok sevdim... ve Fenerbahçe'yi de!" ifadelerini kullandı. Crowe'un bu gönderisine özellikle sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

— Russell Crowe (@russellcrowe) April 7, 2019