Şehit aileleri için düzenlenen futbol turnuvasına katılmak için Trabzon'a gelen Rüştü Reçber, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında yaşananları ve sarı-lacivertli takımda yaşanan süreçle ilgili olarak İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Galatasaray-Fenerbahçe maçında yaşananlar hoş olaylar olmadığını belirten Rüştü, "Bu yaşananları kabul etmek de mümkün değil. Üst seviyeye gelmiş sporcuların veya spor adamlarının yaptığı hiç hoş değil. Yaptırımlar gerektiği şekilde uygulanırsa sanıyorum ki bu tarz olaylarla karşılaşmakta zorlanırız ve iyi de olur. Önemli olan caydırıcı kararları verebilmek"ifadelerini kullandı
"FENERBAHÇE DEĞİŞİM YAŞARKEN ZORLANIYOR AMA BU NORMAL"
Fenerbahçe'nin değişik bir süreçten geçtiğini belirten Reçber, "Fenerbahçe değişim sürecinden geçiyor ve bu değişimi yaşarken de zorlanıyor. Bu son derece normal. Büyük bir camiadır. Yakın dönem içerisinde toparlanmasını bilecektir. Koeman ile devam ediyorlar ve ortaya bir karakter mücadelesi koyuyorlar. Gelinen noktaya baktığımız zaman puan tablosunda tabii ki Fenerbahçe'nin bu noktada olması Fenerbahçe camiası ve taraftarı için üzücü bir durum ama bu sürecin yakın zaman içerisinde iyiye doğru ilerleyeceği düşüncesi içerisindeyim. Yönetim kademesinde mali yapıyı düzenleme anlamında önemli işler yapılıyor" şeklinde konuştu
"BEN HER ZAMAN HİZMET EDERİM"
Rüştü, şahsına Fenerbahçe tarafından herhangi bir teklif gelmediğini de vurgulayarak, "Şu ana kadar olmadı. Onun dışında biz Fenerbahçe ile ilgili her türlü hizmeti, elimden gelen ne ise dışarıdan veya içeride yapmakla mükellef kişileriz" dedi.
"KOEMAN DIŞINDA YABANCI BİR TEKNİK ADAMIN GELMESİYLE SORUNLARIN AZALACAĞINI SANMIYORUM"
Fenerbahçe'de konuşulan teknik direktör tercihleri ile ilgili olarak ise Rüştü Reçber, "Fenerbahçe'de bir Koeman gerçeği oluşabilir. Önümüzdeki süreç Fenerbahçe'nin Koeman ile devam etme seçeneğini de sunabilir yönetime ama bu olmadığı zaman mutlaka ve mutlaka yerli bir teknik direktör ile devam edilmesi düşüncesi içerisindeyim. Çünkü bu saatten sonra Türk futbolunu bilen, Fenerbahçeyi bilen ve tanıyan birilerinin olması lazım. O da bu ülke sınırları içerisinde yaşayan teknik adamlardan geçiyordur. Koeman dışında yabancı bir teknik adamın gelmesi halinde ise Fenerbahçe'deki sorunların azalacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.
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