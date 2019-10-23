Rus askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye ile yeni S-400 sevkiyatının yapılması konusunda görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

Miheyev düzenlediği basın toplantısında, Türk tarafıyla yeni savunma sistemlerinin finans modeli ve sevkiyat süreci konularını ele aldıklarını belirtti. Miheyev, S-400'lerin yerelleştirilmesi programının da nihai aşamadaki bir konu olduğunu söyledi.

S-400'lerin sevkiyatı kapsamında eğitim programının sürdüğünü kaydeden Miheyev, "Eğitim programı tamamlandığında sistem Türkiye tarafından kullanıma geçirilecek” dedi.

'TÜM PARÇALAR GÖNDERİLDİ'

Miheyev, Rusya’nın Türkiye’ye S-400 hava savunma sisteminin, füzeler dahil, tüm unsurlarının sevkiyatını yaptığını ifade etti.

Miheyev, tüm sevkiyatın 72 uçuşta tamamlandığını dile getirdi. Miheyev, sözleşmenin planlanan süreden önce yerine getirildiğini sözlerine ekledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'deki hava savunma sistemleri konusunun, yarın düzenlenecek NATO toplantısında masaya yatırılacağını söylemişti.