Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya lideri Vladimir Putin arasında imzalanan mutabakatla ilgili NATO'dan açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyorum” dedi. Sürecin takip edildiğini dile getiren Stoltenberg, "Şiddetin azalması memnuniyet verici. Soçi mutabakatı Suriye'de çözüm için umut verici. Ancak anlaşmanın sonuçlarını değerlendirmek için erken” ifadelerini kullandı.

"Bu uzlaşıyı ileri taşıyabiliriz, Suriye'de siyasi çözüme ihtiyaç var" şeklinde konuşan Stoltenberg, Suriye'de insani yardım konusundaki öncelikleri hatırlattı.

"DAEŞ'la mücadeledeki kazanımları tehlikeye atmamamız gerekiyor" diye ekleyen Stoltenberg, Brüksel'de yarın düzenlenecek NATO savunma bakanları toplantısında Suriye'nin kuzeyindeki son durumun görüşüleceğini ifade etti.

Stoltenberg, Almanya Savunma Bakanlığı'yla, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik hazırladıkları güvenlik bölgesi önerisini de görüştüğünü söyledi. Almanya'dan yapılan açıklamada da önerinin yarınki toplantıda ele alınacağı belirtildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Stoltenberg, Türkiye'deki NATO savunma sistemleri konusunun da yarınki toplantıda üyeler tarafından ele alınacağını sözlerine ekledi.