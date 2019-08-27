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HaberlerDünya

Rusya Başbakan Yardımcısı: Erdoğan'a Su-35 ve Su-57'leri göstereceğiz

AA

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bugün katılacağı Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019’da Rusya’nın beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarının gösterileceğini söyledi.

su-57

Sputnik'in aktardığı habere göre Rus Başbakan Yardımcısı Borisov'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'nın hemen dışında yer alan Jukovskiy şehrinde düzenlenecek MAKS-2019'a katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hangi uçakların tanıtımının yapılacağı soruldu.

Borisov söz konusu sorular karşısında, "(Erdoğan'a) hem Su-57 hem Su-35'i göstereceğiz" dedi.

Rus Başbakan Yardımcısı bahsedilen uçaklardan birinin Türkiye'ye sevk edilme ihtimaline ilişkin soruya ise, "(Türkiye uçakların) satışlarının yapılıp yapılmayacağı ihtimali gösterime bağlı olacak, birazcık bekleyin" cevabını verdi.

Su-57, Rusya'nın, radar sistemlerinden gizlenebilen ve tüm özellikleri henüz açıklanmamış olan beşinci nesil savaş uçağı. Söz konusu uçakların seri üretimine yeni geçildi. Su-35 ise dördüncü nesil savaş uçakları grubunda yer alıyor.

Rusya’nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport yakın zamanda, Su-57 savaş uçaklarının ihracatları için gerekli olan belgeleri aldığı açıklamasını yapmıştı. Yani söz konusu uçakların yabancı ülkelere satışının başlaması önünde hiçbir engel kalmamış durumda.

Rusya’nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport yakın zamanda, Su-57 savaş uçaklarının ihracatları için gerekli olan belgeleri aldığı açıklamasını yapmıştı. Yani söz konusu uçakların yabancı ülkelere satışının başlaması önünde hiçbir engel kalmamış durumda.

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