Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı

Putin, konuşmasında, 2. Dünya Savaşı'nın tarihi gerçeklerinin Batı tarafından çarpıtıldığını ve Batılı seçkinlerin bölgesel meseleleri, halklar ve dinler arası düşmanlığı kışkırtma yönünde siyaset izlediğini belirterek, "Rusya küresel bir çatışmayı önlemek için elinden geleni yapacak. Ancak aynı zamanda kimsenin bizi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Stratejik güçlerimiz her zaman savaşa hazır durumda." dedi.