        Haberler Dünya Lavrov: İran'a askeri ürün veriyoruz | Dış Haberler

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İran'a istihbarat değil askeri ürün veriyoruz

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta Tahran'a istihbarat desteği sağlamadıklarını, ancak askeri ürün tedarik ettiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Lavrov: İran'a askeri ürün veriyoruz

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir Fransız televizyonuna verdiği mülakatta, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran'a yönelik operasyonlarında Rusya'nın pozisyonuna ilişkin iddiaları yanıtladı. İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar kapsamında İran'ın stratejik bir partner olduğunu anımsatan Lavrov, doğrudan Tahran'ı savunmaktan ziyade uluslararası hukukun yanında durduklarının altını çizdi.

        Sadece İran'ın değil, ABD ve İsrail saldırganlığından zarar gören tüm Körfez ülkelerinin menfaatlerini koruduklarını dile getiren Lavrov, Tahran yönetimi ile olan askeri ve teknik iş birliği anlaşmalarına da atıfta bulundu.

        Lavrov, bu konudaki iddialara ilişkin yaptığı değerlendirmede, İran'a belirli askeri ürünlerin tedarikini sağladıklarını ancak istihbarat desteği verdikleri yönündeki suçlamaları kabul etmediklerini kaydetti.

        Orta Doğu'da konuşlu Amerikan üslerinin konumlarının sır olmadığını ve herkes tarafından bilindiğini kaydeden Lavrov, söz konusu üslerin uydu ve istihbarat verisi toplama amacıyla kullanıldığını aktararak Tahran yönetiminin buraları hedef almasını şaşırtıcı bulmadığını sözlerine ekledi.

        Lavrov, Amerikalıların kendi askerlerini bu üslerden önceden tahliye etmesinin başlarına ne geleceğini bildiklerinin bir göstergesi olduğunu ve kendi başlattıkları bu saldırganlıkla Arap müttefiklerini yüzüstü bırakarak onlara ihanet ettiklerini savundu.

