Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya, Ermenistan'daki büyükelçisini Moskova'ya çağırdı | Dış Haberler

        Rusya, Ermenistan'daki büyükelçisini Moskova'ya çağırdı

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki büyükelçisini istişareler için Moskova'ya çağırdığını bildirdi. Bunun, Ermenistan yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşma yönünde attığı adımlarla ilgili olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu adımlar, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) kapsamında işbirliğine zarar veriyor." ifadesine yer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 20:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya, Ermenistan'daki büyükelçisini Moskova'ya çağırdı

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Sergey Kopırkin'in istişareler için Moskova'ya çağrıldığı belirtildi.

        Bunun, Ermenistan yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşma yönünde attığı adımlarla ilgili olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu adımlar, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) kapsamında işbirliğine zarar veriyor." ifadesine yer verildi.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, geçen hafta yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın AB ile yakınlaşmasının ikili ilişkileri ve stratejik ortaklığı zayıflattığını belirterek, "Ermenistan yönetiminin, AB'ye yakınlaşma süreci devam ederken, AEB'de bulunma yönündeki yaklaşımı, Rus tarafı için kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ermenistan'ın AB'ye girmesi halinde, Rus pazarına gönderdiği tarım ürünleri için AEB standartlarının artık geçerli olmayacağını bildirmişti.

        Ermenistan'daki duruma ilişkin Ukrayna benzetmesi yapan Putin, "Ukrayna'daki kriz, bir zamanlar Ukrayna'nın AB'ye katılma girişimleriyle başladı." ifadesini kullanmıştı.

        *Fotoğraf: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 24 Mayıs 2026 (CHP Baştan Sona Değişecek Mi?)

        Mutlak butlan kararı sonrası tahliye gerginliği yaşanan CHP'de neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ne mesajlar verdi; CHP baştan sona değişecek mi? Özgür Özel bundan sonra ne yapabilir? "Mutlak butlan" piyasaları nasıl etkiledi; yeni haftada neler bekleniyor? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval soruyor;...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        Dönüş yolunda bayram yoğunluğu
        Dönüş yolunda bayram yoğunluğu
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Alkollü magandanın kurşunu, genç kızı hayattan kopardı
        Alkollü magandanın kurşunu, genç kızı hayattan kopardı
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar