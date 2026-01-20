Rusya: Grönland, Danimarka'nın doğal bir parçası değil

ABD Başkanı Trump'ın ele geçirmek istediği NATO ve AB üyesi Danimarka'nın eyaleti Grönland'la ilgili Rusya'dan kritik bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Grönland'ın Danimarka'nın "doğal bir parçası" olmadığını ve eski sömürge toprakları sorununun giderek daha ciddi hale geldiğini öne sürdü.

Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya'nın Grönland'ın işlerine karışmakla ilgilenmediğini ve Washington'un Moskova'nın adayı kontrol altına alma planı olmadığını bildiğini söyledi.

Lavrov ayrıca, NATO'nun Grönland'la ilgili kendi içinde bir karar vermesi gerektiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili de konuşan Lavrov, "Avrupa'nın mevcut liderleriyle anlaşmamız zor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik nedenleriyle Grönland'ın tamamen ABD kontrolü altında olmasını istediğini belirtmiş ve ABD'nin olası devralımına karşı çıkan Avrupalı müttefiklerin ithalatına gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.