Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya: Grönland, Danimarka'nın doğal bir parçası değil | Dış Haberler

        Rusya: Grönland, Danimarka'nın doğal bir parçası değil

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Başkanı Trump'ın almak istediği Danimarka'nın eyaleti Grönland'ın, Danimarka'nın doğal bir parçası olmadığını öne sürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 13:09 Güncelleme: 20.01.2026 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya: Grönland, Danimarka'nın doğal bir parçası değil
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Trump'ın ele geçirmek istediği NATO ve AB üyesi Danimarka'nın eyaleti Grönland'la ilgili Rusya'dan kritik bir açıklama geldi.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Grönland'ın Danimarka'nın "doğal bir parçası" olmadığını ve eski sömürge toprakları sorununun giderek daha ciddi hale geldiğini öne sürdü.

        Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya'nın Grönland'ın işlerine karışmakla ilgilenmediğini ve Washington'un Moskova'nın adayı kontrol altına alma planı olmadığını bildiğini söyledi.

        Lavrov ayrıca, NATO'nun Grönland'la ilgili kendi içinde bir karar vermesi gerektiğini söyledi.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili de konuşan Lavrov, "Avrupa'nın mevcut liderleriyle anlaşmamız zor" dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik nedenleriyle Grönland'ın tamamen ABD kontrolü altında olmasını istediğini belirtmiş ve ABD'nin olası devralımına karşı çıkan Avrupalı müttefiklerin ithalatına gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de 15 milyonluk 'sahte uzlaştırmacı' vurgunu: 15 tutuklama

        İzmir merkezli 9 ilde, sahte kadın profilleriyle cinsel içerikli görüntülerini ele geçirdikleri vatandaşları kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları