Orhan Aydın, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev’in ASKON ziyareti kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, son yıllarda Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı ilişkilerin artarak devam etmesinin iş insanlarını çok mutlu ettiğini ve Rusya'da 300 bin civarında girişimci iş insanlarının bulunduğunu söyledi.

Rusya ile Türkiye arasında 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi olduğunu belirten Aydın, "2018 yılını 26 milyar dolarlık bir ticaret hacmi ile kapattık." dedi.

Aydın, amaçlarının karşılıklı dengelerin de korunarak ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkartacak yeni yollar bulmak olduğunu ifade ederek, "Geçen sene Rusya’dan 6 milyon turisti misafir ettik. İnşallah bu yıl bu sayıyı daha da çok arttıracağız. Karşılıklı güçlü ilişkilerimizin meyvesi ile her geçen gün Rusya ile olan ilişkilerimizin bizi hedeflenen rakamlara ulaştıracağı kanaati içerisindeyiz." diye konuştu.

"ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN DAYATMALARINDAN KORUNMA İMKANI ELDE EDECEĞİMİZDEN ŞÜPHEMİZ BULUNMAMAKTA"

Orhan Aydın, Türkiye'nin Rusya'dan mineral yakıt, petrol, bitümlü maddeler, demir metalleri, demir metal ürünleri, hububatlar, alüminyum ve alüminyum ürünleri, gübre ve yağ ürünleri ithal, meyve ve kuru yemiş, sanayi ve teknik donanım, mekanik araçlar, tezgahlar, ulaşım araçları, giyim ürünleri, tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler de ihraç ettiğini bildirdi.

Aydın, Türk müteahhitlerinin 1990’lı yıllardan bugüne Rusya’da projelerini sürdürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu an 10 milyar dolar yatırımı olan Rus şirketleri, ülkemizde bulunmaktadırlar. Kendilerinin ülkemizde bulunmalarından oldukça memnun durumdayız. Türk Akımı’nın deniz kısmı bitmiş durumda, Akkuyu nükleer santrali üzerine çalışmalar devam ediyor, ülke savunmamız adına S-400’ler konusunda belirlenen takvim çerçevesinde süreçlerimiz sürüyor. Milli paralarla ticaret yaparak üçüncü ülkelerin dayatmalarından korunma imkanı elde edeceğimizden hiç şüphemiz bulunmamaktadır."

"TÜRKİYE VE RUSYA BÖLGE YARIŞININ SAĞLANMASI NOKTASINDA ORTAK ÇALIŞMALAR YAPMAKTA"

ASKON Genel Başkanı Aydın, Astana süreci ile birlikte iki garantör devlet olarak Suriye'de gerginliğin düşürülmesi noktasında Rusya ile iyi birer partner olduklarını belirterek, "Türkiye ve Rusya, karşılıklı ilişkilerini güven temelinde yürütmekte ve bölge barışının sağlanması noktasında ortak çalışmalar yapmaktadır. Bizlerin gayesi ve amacı belli... Buna rağmen NATO şemsiyesi altında dost ve müttefik bildiğimiz ülkeler tarafından gerekli samimiyeti görmemekte, aksine bölge barışını zedeleyecek, Türkiye’nin güvenliğini tehlike altına sokacak politikaları yürüttüklerini görmekteyiz." diye konuştu.

ABD’nin İsrail’in çıkarlarını gözeterek yürüttüğü politikalar üzerine Orta Doğu bölgesinin bir çıkmaza sürüklendiğini aktaran Aydın, "Biz terörün her türlüsü ile mücadele ederken, onlar teröristlere destekler vererek Türkiye’nin güvenliğini sıkıntıya düşürmektedirler. Bugün Rusya Federasyonu'ndan almayı planladığımız S-400 savunma sistemlerine ilişkin tehditkar dil kullanmaları ve Türkiye’yi F-35 projesinden çıkartarak tehdit etmelerinin altında da bu sebep yatmaktadır. İstiyorlar ki Türkiye onların her dediğini yapsın, her türlü politikalarına boyun eğsin." ifadelerini kullandı.

"AB, MÜLTECİLER KONUSUNDA NE YAZIK Kİ SÖZÜNDE DURMUYOR"

Orhan Aydın, Türkiye'nin tüm terör örgütleri ile mücadele ettiğini ve terörden kaçan 4 milyonun üstünde mülteciye ev sahipliği yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Mülteciler konusunda 35 milyar doları aşan bir harcamamız varken, bu konuda 6 milyar dolar katkı sağlayacağını belirten AB ne yazık ki sözünde durmamaktadır. PKK’ya ve 15 Temmuz hain darbecilerine kucak açmakta, mültecilere ise kapılarını kapatmaktadırlar. Ne verdikleri sözlerde dururlar ne de dürüst davranırlar. İşleri güçleri oyalamak ve kendi politikalarını dayatmaktır."

Bölgesel ve küresel sorunların çözümü için BM başta olmak üzere birçok kuruluşun ABD’nin çifte standartlarının yanında karar aldığını belirten Aydın, "Hakkaniyet ölçüsünden uzak, adil olmayan kararlar dünya barışına ve huzuruna hiçbir katkı sağlayamaz. Bölgemizde yaşanan gelişmelere karşı istikrar ve güven adası olan Türkiye, hakkaniyet ve adalet noktasında bağımsız politikalarını sürdürecek, gerçek dost ve müttefik ülkeler ile dayanışmasını sürdürmeye devam edecektir." dedi.

"İKİ ÜLKE ARASINDA ORTAK BİR DİYALOG MEKANİZMASI VAR"

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev de 3 yıl öncesine kadar Türkiye-Rusya ilişkilerinin hem ekonomik hem de siyasi bağlamda zor bir dönemden geçtiğini hatırlatarak, "2015 yılında yaşadığımız uçak krizi sayesinde birbirimizin çıkarlarını gözeterek birbirimizi anlamaya çalıştık, ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz ortak yol bulduk. Bu ortak yol vesilesiyle ticaret hacmimizin ve ihracat oranlarımızın artması için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

İki ülke arasında siyasi diyaloğun en üst seviyede devam ettiğini vurgulayan Podelyshev, "Bizim diyaloğumuz, bölgesel sorunların çözümü için de devam ediyor. Suriye konusunda çözülmesi zor olan konularda ortak bir diyalog mekanizmamız var. Bu konuda geçen yılın sonunda İdlib için imzalamış olduğumuz anlaşmayı hatırlayabiliriz." dedi.

Podelyshev, 2019'un, Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı kültür ve turizm yılı olarak adlandırıldığını, yüksek sayıda Rus turistin Türkiye’yi ziyaret edeceğini söyledi.

Podelyshev, "Rusya’nın hedefi AB'dir. Türkiye’nin de hedefi AB ise Türkiye ve Rusya’nın yolu aynı yöndedir. AB'ye doğrudur. Kimsenin şüphesi olmasın ki iki ülkenin de hareket yönü aynıdır." ifadelerini kullandı.