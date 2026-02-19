Canlı
Habertürk
Habertürk
        "Rusya, İran ile ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor"

        "Rusya, İran ile ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor"

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu. Peskov, "Rusya, İran ile ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. İranlı dostlarımızı ve bölgedeki tüm tarafları itidale ve ihtiyatlı davranmaya, sorunların çözümünde siyasi ve diplomatik araçları benimseye çağırıyoruz." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 21:33 Güncelleme: 19.02.2026 - 21:33
        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran konusunda tüm tarafları itidale çağırdıklarını belirterek, "Siyasi ve diplomatik yollarla müzakerelerin çözüme ulaşmada etkili olacağını umuyoruz." dedi.

        Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan üçlü görüşmelere değinen Peskov, görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi vermek istemediklerini söyleyerek, "Müzakere süreci, yorum yapılmasının gereksiz olduğu aşamada." ifadesini kullandı.

        Peskov, bir sonraki müzakere turunun tarihinin belirsiz olduğunu dile getirdi.

        Dmitriy Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesinin planlanmadığını kaydetti.

        "Rusya, İran ile ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor"

        İran ile ilgili duruma da değinen Peskov, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Rusya, İran ile ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. İranlı dostlarımızı ve bölgedeki tüm tarafları itidale ve ihtiyatlı davranmaya, sorunların çözümünde siyasi ve diplomatik araçları benimseye çağırıyoruz. Bölgede benzeri görülmemiş gerginliğin arttığını görüyoruz. Siyasi ve diplomatik yollarla müzakerelerin çözüme ulaşmada etkili olacağını umuyoruz."

        Sözcü Peskov, İran ve Rusya'nın Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak askeri tatbikat düzenlemesine ilişkin ise "Bu, planlı ve önceden kararlaştırılan tatbikat." dedi.

