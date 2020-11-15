Rusya'yı 3-2 yenen A Milli Futbol Takımı, rakibine karşı oynadığı 8. maçta ilk galibiyetine ulaştı.

Daha önce Rusya ile 7 maçta karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekip, 4 yenilgi ve 3 beraberlik almıştı.

Rusya ile bugüne kadar oynadığı 7 maçta toplam 3 gol atabilen Türkiye, bu kez tek maçta 3 kez rakip ağları havalandırdı.

Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaşmış, konuk ekip müsabakayı Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.