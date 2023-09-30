Rusya: Kiev, Belgorod bölgesine saldırı girişiminde bulundu

Rusya: Kiev, Belgorod bölgesine roketatar sistemiyle saldırı girişiminde bulundu
Rusya, Ukrayna'nın gece saatlerinde Belgorod bölgesine saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde Belgorod bölgesine çok namlulu roketatar sistemiyle saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saat 03.45 sularında Kiev'in "Uragan" çok namlulu roketatar sistemiyle Rusya topraklarındaki tesislere saldırı girişiminin engellendiği belirtildi.
Açıklamada, hava savunma sistemleri tarafından 9 roketin Belgorod bölgesi hava sahasında imha edildiği kaydedildi.
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