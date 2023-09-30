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        Haberler Dünya Rusya: Kiev, Belgorod bölgesine saldırı girişiminde bulundu

        Rusya: Kiev, Belgorod bölgesine roketatar sistemiyle saldırı girişiminde bulundu

        Rusya, Ukrayna'nın gece saatlerinde Belgorod bölgesine saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 12:49 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:49
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        Rusya: Kiev, Belgorod bölgesine saldırı girişiminde bulundu
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        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde Belgorod bölgesine çok namlulu roketatar sistemiyle saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saat 03.45 sularında Kiev'in "Uragan" çok namlulu roketatar sistemiyle Rusya topraklarındaki tesislere saldırı girişiminin engellendiği belirtildi.

        Açıklamada, hava savunma sistemleri tarafından 9 roketin Belgorod bölgesi hava sahasında imha edildiği kaydedildi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Ukrayna
        #dünya
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