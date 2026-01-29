Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.816,63 %3,05
        DOLAR 43,4249 %0,04
        EURO 52,0622 %0,27
        GRAM ALTIN 7.730,94 %3,03
        FAİZ 34,50 %1,08
        GÜMÜŞ GRAM 165,90 %2,11
        BITCOIN 87.956,00 %-1,48
        GBP/TRY 59,9956 %0,06
        EUR/USD 1,1964 %0,08
        BRENT 69,90 %2,19
        ÇEYREK ALTIN 12.640,08 %3,03
        Haberler Ekonomi Altın Rusya Maliye Bakanlığı, bireylerin külçe altın ihracatını kısıtlama hazırlığında - Altın Haberleri

        Rusya Maliye Bakanlığı, bireylerin külçe altın ihracatını kısıtlama hazırlığında

        Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, ülkede bireylerin 100 gramdan fazla altın külçesini yurt dışına çıkarmalarının yasaklanması için hükümete teklif sunduklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 16:21 Güncelleme: 29.01.2026 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'dan altın ihracatına sınırlama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, başkent Moskova’da gazetecilere açıklamada bulundu.

        Bireylerin Rusya’dan 100 gramdan fazla külçe altın ihraç etmesini yasaklamaya hazırlandıklarını belirten Moiseyev, "Tüm kurumlarla mutabakata vardık ve teklifi hükümete sunduk. Hükümet tarafından oldukça hızlı bir şekilde incelenip başkanlık idaresine değerlendirilmek üzere gönderileceğini umuyorum." dedi.

        Dünyanın en büyük altın üreticilerinden Rusya’da, batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından değerli metale yönelik ilgi de artıyor.

        Rusya'nın altın rezervleri Kasım 2025’te ilk kez 300 milyar doları aşarken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı da yüzde 42,3'e çıktı.

        Moskova Borsası’ndaki (MOEX) değerli metal piyasasında toplam işlem hacminin 2025’te bir önceki yıla göre üç kattan fazla artarak 3 trilyon rubleyi (yaklaşık 38 milyar dolar) geçtiği bildirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tarkan'ın sahnesine Sibel Can ve Ata Demirer konuk oldu

        İstanbul konserlerine devam eden Tarkan, Cem Yılmaz'ın ardından bu kez sahnede Sibel Can ve Ata Demirer'i ağırladı  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında, dolarda ne oluyor?
        Altında, dolarda ne oluyor?
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Beşiktaş, Asllani'de mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Asllani'de mutlu sona ulaştı!
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret