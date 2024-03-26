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        Haberler Dünya Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Terör saldırısında yaralanan ikisi çocuk 22 kişinin durumu ağır

        Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Terör saldırısında yaralanan ikisi çocuk 22 kişinin durumu ağır

        Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova'daki terör saldırısında yaralanan 63 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Muraşko, tedavisi süren 22 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 15:27 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:27
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        Moskova'daki saldırıda yaralanan 22 kişinin durumu ağır
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        Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova'da düzenlenen terör saldırısında yaralananlarla ilgili bilgi verdi.

        Muraşko bugün yaptığı açıklamada, biri çocuk 63 yaralının tedavisinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini açıkladı.

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        Sağlık Bakanı, 92 yaralanın tedavisinin devam ettiğini ve bunlardan 22'sinin durumunun ağır olduğunu duyurdu. TASS, 22 yaralıdan ikisinin çocuk olduğunu aktardı.

        SALDIRIDA 139 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

        Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

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        Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de aralarında olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

        Yakalanan 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken soruşturma devam ediyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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