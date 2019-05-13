Rusya şampiyonu Zenit kupasını aldı

Rusya Premier Ligi’nde geçtiğimiz hafta Akhmat Grozni ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-1 lik skorla ayrılarak şampiyonluğunu garantilemişti. Zenit’in şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte kendi evinde oynanan CSKA Moskova maçının ardından kupası verildi. Zenit ile CSKA arasında Gazprom Arena’da oynanan müsabakayı şampiyonluğa ulaşan Zenit 3-1 kazanmasını bildi. Zenit’in gollerini 38 ve 86. dakikalarda Sebastian Diruissi ve 62. dakikada Emiliano Riguni atarken, CSKA Moskova’nın tek sayısını ise Ivan Oblyakov kaydetti. Zenit’in attığı 3 golün asistini de Artem Dyzuba yaptı. Maçtan önce ise Rusya Premiere Ligi’nin en değerli oyuncusu seçilen Dyzuba’ya ödülü verildi.

Öte yandan ezeli rakiplerin maçından önce ise Moskova’dan Petersburg’a CSKA’yı desteklemeye giden taraftarlar ile Zenit taraftarları arasında büyük çatışmalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre Petersburg’ta taraftar olayları nedeniyle 100 kadar taraftarın çatıştığı ve birçoğunun gözaltına alındığı öğrenildi.