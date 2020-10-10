Rusya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Rusya Türkiye maçı hangi kanalda? soruları sadece futbol severlerin değil bu milli heyecana ortak olmak isteyen vatandaşların da gündeminde. Rusya ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Ulusal Ligi futbol karşılaşması seyircili oynanacak. İşte Rusya Türkiye maçı ile ilgili detaylar...

RUSYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rusya ile Türkiye 11 Ekim Pazar günü saat 21.45'te Moskova VTB Arena Dinamo Stadı'nda karşılaşacak.

RUSYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rusya - Türkiye maçı saat 21.45'te TRT 1'de naklen yayınlanacak.

RUSYA TÜRKİYE MAÇI SEYİRCİLİ OYNANACAK

Rusya - Türkiye maçı seyircili oynanacak. Karşılaşmaya UEFA'nın belirlediği stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak. Stadyumdaki seyircilerin sosyal mesafeyi korumaları, maske ve eldiven takmaları gerektiği de hatırlatıldı. Mücadelenin bilet fiyatları 1000 ruble ile 4000 ruble (100 TL ile 400 TL) arasında değişiyor.

TÜRKİYE, RUSYA İLE 7. RANDEVUDA

AA'nın haberine göre, A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında yarın deplasmanda konuk olacağı Rusya ile tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 6 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 6 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise rakibiyle berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 2 gol atan milliler, kalesinde 7 gol gördü.

Son maçta yenildi

İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında 14 Ekim 2018'de Soçi'de karşı karşıya geldi.

Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Soçi'de Rusya'ya galibiyeti getiren goller ise 20. dakikada Roman Neustadter ve 78. dakikada Denis Cheryshev'den geldi.

İlk maç 1994'te

Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı.

İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı.

22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.

SSCB döneminde 15 maç

Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.

Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.

Maçlar

Türkiye ile Rusya arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 20.04.1994 Bursa Özel 0-1 22.04.1998 Moskova Özel 0-1 31.08.2016 Antalya Özel 0-0 05.06.2018 Moskova Özel 1-1 07.09.2018 Trabzon UEFA Uluslar Ligi 1-2 14.10.2018 Soçi UEFA Uluslar Ligi 0-2

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.