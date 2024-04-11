Rusya: Ukrayna ordusunun İHA saldırısında 3 kişi öldü
Rusya'nın Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun bölgeye İHA ile düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi
Rusya'nın Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki Apanasovka köyüne İHA ile saldırı düzenlediğini belirtti.
AA'nın haberine göre; Vali Starovoyt, "Apanasovka köyündeki bir sivil arabaya Ukrayna'ya ait İHA'dan patlayıcı cihaz atıldı. Maalesef arabada bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
9 Nisan'da Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesine topçu sistemleriyle düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.