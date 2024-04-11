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        Haberler Dünya Avrupa Rusya: Ukrayna ordusunun İHA saldırısında 3 kişi öldü

        Rusya: Ukrayna ordusunun İHA saldırısında 3 kişi öldü

        Rusya'nın Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusunun bölgeye İHA ile düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 02:43 Güncelleme: 11.04.2024 - 02:44
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        Rusya: Ukrayna ordusunun İHA saldırısında 3 kişi öldü
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        Rusya'nın Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki Apanasovka köyüne İHA ile saldırı düzenlediğini belirtti.

        AA'nın haberine göre; Vali Starovoyt, "Apanasovka köyündeki bir sivil arabaya Ukrayna'ya ait İHA'dan patlayıcı cihaz atıldı. Maalesef arabada bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

        9 Nisan'da Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesine topçu sistemleriyle düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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