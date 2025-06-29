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        Haberler Dünya Rusya ve ABD istihbaratlarının başkanları görüştü | Dış Haberler

        Rusya ve ABD istihbaratlarının başkanları görüştü

        Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 19:40 Güncelleme: 29.06.2025 - 19:40
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        Rusya ve ABD istihbaratlarının başkanları görüştü
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        Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ile telefonda görüştü.

        Narışkin açıklamasında, “Amerikan mevkidaşımla telefon görüşmesi yaptım. Herhangi bir zamanda birbirimizi arama ve ilgimizi çeken konuları konuşma konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.

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