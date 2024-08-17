Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi
Giriş: 17.08.2024 - 22:55 Güncelleme: 17.08.2024 - 22:55
Rusya’nın doğusundaki Kamçatka bölgesinin açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre depremin derinliği 51 kilometre olarak kaydedildi.
ABD Ulusal Meteoroloji Servisi Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı verdi.
Ayrıntılar gelecek...
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