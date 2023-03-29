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Rusya’dan Japonya’ya gözdağı: Japonya'dan yanıt geldi

Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi’nde füze denemesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Japonya ise gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.

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  • Rusya’dan Japonya’ya gözdağı: Japonya'dan yanıt geldi

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, 100 kilometre uzaklıktaki hedefin hipersonik füzeyle başarıyla vurulduğu belirtildi. 
  • Rusya’dan Japonya’ya gözdağı: Japonya'dan yanıt geldi

    Açıklamada, "İki gemili füze saldırı grubu, düşman savaş gemisine saldırı gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki hedef, iki Moskit hipersonik seyir füzesinin doğrudan isabetiyle başarıyla vuruldu. Tatbikatın güvenliği Pasifik Filosu gemileri ve deniz havacılık uçakları tarafından sağlandı" denildi.
  • Rusya’dan Japonya’ya gözdağı: Japonya'dan yanıt geldi

    NATO raporlama adı SS-N-22 Sunburn olan Moskit, konvansiyonel ve nükleer savaş başlığı kapasitesine sahip süpersonik bir gemi savar seyir füzesi olarak biliniyor. 
  • Rusya’dan Japonya’ya gözdağı: Japonya'dan yanıt geldi

    Tatbikatın Japon Denizi'ndeki Büyük Petro Körfezi'nde gerçekleştirildiği belirtilse de kesin koordinatlar verilmiyor.
  • Rusya’dan Japonya’ya gözdağı: Japonya'dan yanıt geldi

    JAPONYA'DAN AÇIKLAMA

    Japon hükümeti ise yaptığı açıklamada, Moskova'nın Japon Denizi'ndeki tatbikatı ve Rus askeri operasyonlarını gözlemlemeye devam edeceklerini ve yakın takipte olduklarını açıkladı.
  • Rusya’dan Japonya’ya gözdağı: Japonya'dan yanıt geldi

    Açıklamada "Rusya Savunma Bakanılığı'nın bugün, 28 Mart'ta, Pasifik Filosu'na bağlı füze gemilerinin Japon Denizi'nde füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladığını biliyorum. Rus basınında yer alan haberlere göre Pasifik Filosu bu tatbikatı Büyük Petro Körfezi'nde gerçekleştirmiştir" denildi. 
  • Rusya’dan Japonya’ya gözdağı: Japonya'dan yanıt geldi

    Açıklamada ayrıca "Herhangi bir hasar raporu alınmamıştır. Rusya'nın bu füze denemesine ilişkin niyetleri hakkında yorum yapmaktan kaçınmak istiyorum. Ancak Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Japonya'nın etrafındaki bölgeler de dahil olmak üzere Uzak Doğu'daki faaliyetlerini arttıran Rusya'nın askeri operasyonlarını izlemeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.
  • Rusya’dan Japonya’ya gözdağı: Japonya'dan yanıt geldi

    * Haberin görselleri Rusya Savunma Bakanlığı'nın videosundan servis edilmiştir.
  • Rusya’dan Japonya’ya gözdağı: Japonya'dan yanıt geldi
  • Rusya’dan Japonya’ya gözdağı: Japonya'dan yanıt geldi

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