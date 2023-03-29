Açıklamada ayrıca "Herhangi bir hasar raporu alınmamıştır. Rusya'nın bu füze denemesine ilişkin niyetleri hakkında yorum yapmaktan kaçınmak istiyorum. Ancak Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Japonya'nın etrafındaki bölgeler de dahil olmak üzere Uzak Doğu'daki faaliyetlerini arttıran Rusya'nın askeri operasyonlarını izlemeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.