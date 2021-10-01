Burada aynı zamanda büyük Türk gemilerinin iki çapasını bulduk. Dolayısıyla bu Venedik parasının bu savaşların yapıldığı yerden getirildiği kesin, yani bir Türk getirdi ve üzerinde bir delik olduğu için bunun hatıra parası olduğunu düşünüyoruz. Söz konusu subayın Türk ordusu adına muharebelere katıldığı açıktır."