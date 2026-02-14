Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rutte: "Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin yüzde 97'si tamamlandı diyebilirim" | Dış Haberler

        Rutte: "Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin yüzde 97'si tamamlandı diyebilirim"

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin yüzde 97'sinin tamamlandığını ancak Gönüllüler Koalisyonu ve ABD'nin Ukrayna ordusuna destek vermeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 16:38 Güncelleme: 14.02.2026 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin yüzde 97'si tamamlandı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rutte, 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katıldığı "Yeteneklilerin Koalisyonu mu? Ukrayna için Uzun Vadeli Desteğin Sağlanması" başlıklı oturumda konuştu.

        "Bu mücadelede güçlü kalabilmek için öncelikle Rusların bu savaşı kazanmadığını anlamamız gerekiyor." diyen Rutte, ABD'nin Ukrayna'ya NATO'nun Kanada ve Avrupalı ​​müttefikler tarafından finanse edilen "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" programı kapsamında büyük miktarlarda tedarik sağlamaya devam ettiğine değindi.

        Rutte, bunun dışında Avrupa ülkeleri ve Kanada'nın ikili anlaşmalar da yaptığını anımsatarak, "Biz onların tam olarak neye ihtiyaç duyduklarını biliyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        Üç düzeyde güvenlik garantisine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Rutte, ilk olarak Ukrayna ordusunun eğitilmesi ve donatılması gerektiğini, daha sonra savaş sonrasında Rusya'nın bir kez daha işgale kalkışmayacağı caydırıcılığın sağlanması için "Gönüllüler Koalisyonu"na ve son olarak da ABD'nin dahline gereksinim olduğunu vurguladı.

        Rutte, "Ocak ayında Paris'te Amerikalılarla çok başarılı bir görüşme yaptık ve güvenlik garantilerinin yüzde 97'si tamamlandı diyebilirim." ifadesini kullandı.

        Trump yönetimini bir kez daha savundu

        ABD'nin Rusya'nın barış konusunda ciddi olup olmadığını test ettiğini belirten Rutte, "Mevcut Amerikan hükümeti hakkında istediğiniz kadar eleştiri yapabilirsiniz ancak ben, onları bu konuda savunacağım." şeklinde konuştu.

        Rutte, ABD'nin NATO'ya hem kendi güvenliği hem de kolektif güvenlik için bağlı olduğunu yineleyerek, şunları kaydetti:

        "Gördüğüm şey, Avrupa'nın kendi savunması için daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğu, NATO içinde daha fazla liderlik rolü üstleneceği, ABD'nin NATO'ya bağlı olarak, Avrupa'da güçlü bir konvansiyonel ve elbette nükleer varlığa sahip olacağı ancak ABD'nin Avrupa'dan daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği, ayrıca Asya-Pasifik'i ve kendi yarım küresini de kapsadığını kabul ettiği yönünde bir vizyon birliğiydi.

        Ancak ilerleyen süreçte, hem nükleer hem de konvansiyonel anlamda ABD'nin Avrupa'da güçlü bir varlığı olacak. Bu tamamen mantıklı. Burası dünyanın en zengin yerlerinden biri, Avrupa. Çok büyük ekonomilerimiz var ve bunlara daha çok önem veriyoruz. Savunmamızda daha fazla liderlik söz konusu."

        Ortak kuvvet komutanlıklarının zamanla Avrupalılar tarafından yönetileceğini aktaran Rutte, "NATO, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana kesinlikle her zamankinden daha güçlü." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Manisa'da 83 yaşındaki şahıs eşini uyurken öldürdü

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 83 yaşındaki bir şahıs, tartıştığı 72 yaşındaki eşini yatağında boğazını keserek öldürdü. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!