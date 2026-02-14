Rutte: "Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin yüzde 97'si tamamlandı diyebilirim"

Rutte, 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katıldığı "Yeteneklilerin Koalisyonu mu? Ukrayna için Uzun Vadeli Desteğin Sağlanması" başlıklı oturumda konuştu.

"Bu mücadelede güçlü kalabilmek için öncelikle Rusların bu savaşı kazanmadığını anlamamız gerekiyor." diyen Rutte, ABD'nin Ukrayna'ya NATO'nun Kanada ve Avrupalı ​​müttefikler tarafından finanse edilen "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" programı kapsamında büyük miktarlarda tedarik sağlamaya devam ettiğine değindi.

Rutte, bunun dışında Avrupa ülkeleri ve Kanada'nın ikili anlaşmalar da yaptığını anımsatarak, "Biz onların tam olarak neye ihtiyaç duyduklarını biliyoruz." diye konuştu.

REKLAM

Üç düzeyde güvenlik garantisine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Rutte, ilk olarak Ukrayna ordusunun eğitilmesi ve donatılması gerektiğini, daha sonra savaş sonrasında Rusya'nın bir kez daha işgale kalkışmayacağı caydırıcılığın sağlanması için "Gönüllüler Koalisyonu"na ve son olarak da ABD'nin dahline gereksinim olduğunu vurguladı.

Rutte, "Ocak ayında Paris'te Amerikalılarla çok başarılı bir görüşme yaptık ve güvenlik garantilerinin yüzde 97'si tamamlandı diyebilirim." ifadesini kullandı.