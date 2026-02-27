Canlı
        Haberler Magazin Rüya Coriç'ten Halil İbrahim Ceyla ile ayrılık iddialarına yanıt: Öyle bir durum yok

        Rüya Coriç'ten ayrılık iddialarına yanıt

        Rüya Coriç, bir süredir aşk yaşadığı Halil İbrahim Ceylan ile ayrıldığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 08:55 Güncelleme:
        Ayrılık iddialarına yanıt

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Rüya Coriç, kız arkadaşıyla birlikte Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rüya Coriç, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Halil İbrahim Ceylan ile ayrıldığı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

        "AYRILIK YOK"

        Rüya Coriç, "Aslında öyle bir durum yok. Ayrılık yoktu zaten öyle yazıldı. Her şey yolunda ve güzel gidiyor" diyerek ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

        HT 360 - 25 Şubat 2026 (Çin'in Desteği İran'ı Koruyabilir Mi?)

        İran Çin'e mi güveniyor? F-16 uçağı neden düştü? Çin donanması ABD'nin gücüne erişti mi? Çin füzesi ABD kalkanını delebilir mi? Çin'in desteği İran'ı koruyabilir mi? HT 360'ta Dilek Gül sundu.

