Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Rüya Coriç, kız arkadaşıyla birlikte Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rüya Coriç, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Halil İbrahim Ceylan ile ayrıldığı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

"AYRILIK YOK"

Rüya Coriç, "Aslında öyle bir durum yok. Ayrılık yoktu zaten öyle yazıldı. Her şey yolunda ve güzel gidiyor" diyerek ayrılık iddialarına son noktayı koydu.